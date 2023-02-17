Yüksek fatura ödemekten yaka silkenlere bakanlıktan müjde! Başvuranların faturası devletten!

İhtiyaç sahiplerine destekler devam ederken bir destek de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. 200 TL üzerinde faturanız geliyorsa para yardımında bulunulacak. Para desteğinin tutarı ne kadar? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde.
FATURASI FAZLA GELENE 2750 TL!
Halk tarafından sıkıntılı günler geçirirken yardım destekleri devam etmektedir. Yükselen faturalara da destekler başladı. Bir diğer güzel haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi.
Zorluk çeken, ihtiyaç sahipleri ailelerin yüklerini azaltacak destek yardımları geliyor. Elektrik ve doğal gaz faturanız ile PTT şubelerinize gitmeniz yeterli olacaktır. Faturanızın 200 TL ve üzeri olması yeterlidir. 200 TL ve üzeri faturalarda 2750 TL ödeme gerçekleştirilecektir. Öncelikle bu destekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler başvuruda bulunmalıdır. PTT ile ödemelerin gerçekleşeceği bu yardıma yine PTT şubelerinden başvurabileceksiniz. İsminizin bulunduğu faturanız ile PTT şubelerine giderek başvuruda bulunabileceksiniz. Yardım desteğinin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi henüz belirtilmemiştir. Fakat başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmemektedir. PTT üzerinden başvurarak bu destekten faydalanabilme hakkı kazanabilirsiniz.