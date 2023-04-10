Yüksek faturadan şikayetçi olanlar dikkat! Faturası 300 TL gelen artık 40 TL ödeyecek: Şartlar duyuruldu







BAŞVURU ÇİN GEREKLİ ŞARTLAR







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok alanda destek sağlamaktadır. Bunlardan biri de doğalgaz ve elektrik tüketim desteğidir. Elektrik tüketim desteğinden faydalanmak için belirli şartları karşılamanız gerekir. İşte o şartlar... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok alanda destek sağlamaktadır. Bunlardan biri de doğalgaz ve elektrik tüketim desteğidir. Elektrik ve doğalgaz desteği, hane başına verilen bir destek türüdür ve başvuru işlemleri e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilir.Doğalgaz ve elektrik tüketim desteği için başvuru yapabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir: T.C. kimlik numarasına sahip olmak, Dar gelirli aileler kapsamında yer almak, Elektrik ve doğalgaz abonesi olmak, Fatura üzerinde adınıza kayıtlı olan doğalgaz ve elektrik abonelikleri bulunmak. Elektrik ve doğalgaz tüketim desteği, Türkiye'de hane halkı geliri düşük olan insanlara verilen bir sosyal yardım ödemesidir. Elektrik tüketim desteği, elektrik fatura tutarı 170 TL'nin üzerinde olan kişilere sağlanır. Bu yardıma başvurmak için, hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Yardım tutarı, hane içinde yaşayan kişi sayısına ve elektrik tüketim miktarına göre değişebilir ve en az 106 TL, en fazla 260 TL ödeme yapılabilir. Elektrik ve doğalgaz faturalarına ödeme yapmak için, başvuru sahipleri PTT üzerinden kolayca ödeme yapabilirler. Doğalgaz tüketim desteği, aynı şekilde hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olan insanlara verilir. Bu yardım, sadece kış aylarında verilir. Küçük şehirlerde, doğalgaz tüketim desteği olarak 900 TL ödeme yapılırken, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bu tutar 2.500 TL'ye kadar çıkabilir. Tüketim desteği başvurusu onaylanan herkes, destek ödemelerini PTT aracılığıyla alabilir ya da e-devlet platformu üzerinden fatura ödemesi yapabilir. Ayrıca, hane halkının doğalgaz kullanımını azaltmaları için enerji tasarruflu önlemler alınması da teşvik edilir. Bu önlemler arasında, yalıtım malzemeleri kullanımı, enerji verimli ısıtma sistemleri kurulumu, düzenli bakım ve temizlik gibi uygulamalar bulunur. Bu sayede, hem hane halkının doğalgaz faturalarında tasarruf sağlanır, hem de çevre dostu bir yaşam tarzı benimsenerek doğal kaynaklar korunur. Ayrıca, düşük gelirli ailelere yönelik olarak diğer sosyal yardımlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında, eğitim yardımları, sağlık yardımları, gıda yardımları gibi çeşitli destekler yer alır. Bu yardımların sağlanmasıyla, toplumun her kesiminin temel ihtiyaçları karşılanarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma sağlanmaktadır.