Yüksek faturalar canınızdan bezdirdiyse dikkat! Faturasını gösterene 2500 TL fatura yardımı yapılacak! İşte şartlar







BAKANLIKTAN FATURA DESTEĞİ







BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Faturaları ödemekte zorlanan ve desteklere ihtiyacı olan vatandaşlara bakanlıktan destek. Birçok alanda destek ödemesi yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı u kez de doğal gaz faturası için vatandaşlara destek oluyor. Bu haberi duyanlar ise nasıl başvuru yapılacağı ve kimler için geçerli olduğunu araştırmaya başladı. Konunun ayrıntıları yazının devamında.Doğal gaz faturalarına zam gelmesiyle vatandaşlar ödemeleri yapamaz oldu. Bu sebeple birçok insan doğal gazı açmama kararı bile aldı. Gelen faturayı ödeyememe korkusuyla insanlar evlerinde gaz açmadan sadece kalın giyinerek ısınmayı tercih eder oldu. Durumun zorluğunun farkına varan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı fatura desteğinin yapılacağını duyurdu. Destekten yararlanmak için başvurular yapılmaya başlandı. Kolay bir şekilde başvurarak, şartlar da sağlanıyorsa 2.500 TL'lik ödemeyi PTT'den alabilirsiniz. Bu ödemeye ihtiyacının olduğu belirlenen ve doğal gaz aboneliği olan kişilere anında destek sağlanacak. Aynı zamanda hastalığından dolayı cihaza bağlı olan vatandaşlar da ödemeler için başvuruda bulunabileceği açıklandı.Destek ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını kolaylıkla e-devlet üzerinden yapabilecekler. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar başvurusu tamamlandıktan sonra PTT şubelerinden ödemesini alabilecek. Şartlar ise şu şekilde açıklandı: -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, -Doğal gaz hattının olduğu yerde ikamet ediyor olmak, -Adreste ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği olması , -Faturanın mesken abone grubunda olması ve hakkında SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi, -Başvuru yapacak kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu belirlemesi gerekmektedir.