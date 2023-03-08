Finans
08 Mart 2023 - 16:15

Yüksek faturalar canınızdan bezdirdiyse dikkat! Faturasını gösterene 2500 TL fatura yardımı yapılacak! İşte şartlar

Vatandaşın maaşlarına zam yapılsa da ödemeler karşılanamaz hale geldi. Özellikle faturalardaki artış insanların belini büktü. Bu amaçla bakanlık destek ödemesi yapacağını duyurdu. Peki bu destek ödemesi kimlere sağlanacak? Detaylar haberimizde.

Finans
08 Mart 2023 - 16:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yüksek faturalar canınızdan bezdirdiyse dikkat! Faturasını gösterene 2500 TL fatura yardımı yapılacak! İşte şartlar
TAKİP ETTAKİP ET


Faturaları ödemekte zorlanan ve desteklere ihtiyacı olan vatandaşlara bakanlıktan destek. Birçok alanda destek ödemesi yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı u kez de doğal gaz faturası için vatandaşlara destek oluyor. Bu haberi duyanlar ise nasıl başvuru yapılacağı ve kimler için geçerli olduğunu araştırmaya başladı. Konunun ayrıntıları yazının devamında.

doğal gaz destek ödemesi

BAKANLIKTAN FATURA DESTEĞİ



Doğal gaz faturalarına zam gelmesiyle vatandaşlar ödemeleri yapamaz oldu. Bu sebeple birçok insan doğal gazı açmama kararı bile aldı. Gelen faturayı ödeyememe korkusuyla insanlar evlerinde gaz açmadan sadece kalın giyinerek ısınmayı tercih eder oldu. Durumun zorluğunun farkına varan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı fatura desteğinin yapılacağını duyurdu. Destekten yararlanmak için başvurular yapılmaya başlandı. Kolay bir şekilde başvurarak, şartlar da sağlanıyorsa 2.500 TL'lik ödemeyi PTT'den alabilirsiniz. Bu ödemeye ihtiyacının olduğu belirlenen ve doğal gaz aboneliği olan kişilere anında destek sağlanacak. Aynı zamanda hastalığından dolayı cihaza bağlı olan vatandaşlar da ödemeler için başvuruda bulunabileceği açıklandı.

doğal gaz destek ödemesi

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR

Destek ödemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını kolaylıkla e-devlet üzerinden yapabilecekler. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar başvurusu tamamlandıktan sonra PTT şubelerinden ödemesini alabilecek. Şartlar ise şu şekilde açıklandı:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Doğal gaz hattının olduğu yerde ikamet ediyor olmak,

-Adreste ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği olması ,

-Faturanın mesken abone grubunda olması ve hakkında SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,

-Başvuru yapacak kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu belirlemesi gerekmektedir. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ