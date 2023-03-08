Yüksek faturalar canınızdan bezdirdiyse dikkat! Faturasını gösterene 2500 TL fatura yardımı yapılacak! İşte şartlar

Faturaları ödemekte zorlanan ve desteklere ihtiyacı olan vatandaşlara bakanlıktan destek. Birçok alanda destek ödemesi yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı u kez de doğal gaz faturası için vatandaşlara destek oluyor. Bu haberi duyanlar ise nasıl başvuru yapılacağı ve kimler için geçerli olduğunu araştırmaya başladı. Konunun ayrıntıları yazının devamında.
BAKANLIKTAN FATURA DESTEĞİ
Doğal gaz faturalarına zam gelmesiyle vatandaşlar ödemeleri yapamaz oldu. Bu sebeple birçok insan doğal gazı açmama kararı bile aldı. Gelen faturayı ödeyememe korkusuyla insanlar evlerinde gaz açmadan sadece kalın giyinerek ısınmayı tercih eder oldu. Durumun zorluğunun farkına varan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı fatura desteğinin yapılacağını duyurdu. Destekten yararlanmak için başvurular yapılmaya başlandı. Kolay bir şekilde başvurarak, şartlar da sağlanıyorsa 2.500 TL'lik ödemeyi PTT'den alabilirsiniz. Bu ödemeye ihtiyacının olduğu belirlenen ve doğal gaz aboneliği olan kişilere anında destek sağlanacak. Aynı zamanda hastalığından dolayı cihaza bağlı olan vatandaşlar da ödemeler için başvuruda bulunabileceği açıklandı.