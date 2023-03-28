Yüksek faturalardan şikayet edenlere müjde! 31 Mayıs'a kadar başvuran 200 TL parasını geri alacak! Elini çabuk tutan kazanıyor

Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine yönelik bir kampanya duyurusu yaptı. Banka müşterilerine fatura talimatı verenlere ödül verileceğini açıkladı. Müşteriler, banka şubesine gitmelerine gerek kalmadan otomatik fatura talimatı vererek, 200 TL'ye kadar Altın Puan kazanabilecekler. Kampanya kapsamında, Kuveyt Türk Mobil'den 1 Ocak 2023'ten sonra müşteri olanlar, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında herhangi bir kanal üzerinden verilen her fatura talimatı için 50 TL ödül kazanacaklar. Toplamda kazanılacak ödül ise 200 TL'ye kadar olacak.
KAMPANYANIN AYRINTILARI
Kampanya, yalnızca Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile banka müşterisi olan bireysel müşteriler tarafından kullanılabilir. 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında herhangi bir kanal üzerinden en az 1 en fazla 4 adet fatura talimatı verilmesi ve bu talimatların otomatik olarak ödenmesi gerekmektedir. Kampanya, en fazla 20.000 kişi tarafından kullanılabilecektir ve diğer kampanyalarla birleştirilemez. Kuveyt Türk Bankası, kampanya koşullarında önceden haber vermeden değişiklik yapabilir veya kampanyayı sonlandırabilir.