Finans
28 Mart 2023 - 09:45

Yüksek faturalardan şikayet edenlere müjde! 31 Mayıs'a kadar başvuran 200 TL parasını geri alacak! Elini çabuk tutan kazanıyor

Kuveyt Türk Bankası yaptığı duyuruda, kampanyaya katılan müşterilere 200 TL'ye kadar Altın Puan hediye edileceğini belirtti. İşte kampanyanın detayları...

Finans
28 Mart 2023 - 09:45
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Yüksek faturalardan şikayet edenlere müjde! 31 Mayıs'a kadar başvuran 200 TL parasını geri alacak! Elini çabuk tutan kazanıyor
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Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine yönelik bir kampanya duyurusu yaptı. Banka müşterilerine fatura talimatı verenlere ödül verileceğini açıkladı. Müşteriler, banka şubesine gitmelerine gerek kalmadan otomatik fatura talimatı vererek, 200 TL'ye kadar Altın Puan kazanabilecekler. Kampanya kapsamında, Kuveyt Türk Mobil'den 1 Ocak 2023'ten sonra müşteri olanlar, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında herhangi bir kanal üzerinden verilen her fatura talimatı için 50 TL ödül kazanacaklar. Toplamda kazanılacak ödül ise 200 TL'ye kadar olacak.

KAMPANYANIN AYRINTILARI

kuveyttürk

Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine özel bir kampanya duyurusu yaptı. Banka, 1 Ocak 2023'ten itibaren Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşme yoluyla müşteri olanlar arasında herhangi bir kanal üzerinden verilen her fatura talimatı için 50 TL olmak üzere toplamda 200 TL'ye varan Altın Puan ödülü verecek.



Kampanya, yalnızca Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşme ile banka müşterisi olan bireysel müşteriler tarafından kullanılabilir. 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında herhangi bir kanal üzerinden en az 1 en fazla 4 adet fatura talimatı verilmesi ve bu talimatların otomatik olarak ödenmesi gerekmektedir. Kampanya, en fazla 20.000 kişi tarafından kullanılabilecektir ve diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Kuveyt Türk Bankası, kampanya koşullarında önceden haber vermeden değişiklik yapabilir veya kampanyayı sonlandırabilir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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