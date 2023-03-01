Yüksek faturalardan yaka silkenler bu yöntemi denesin! 250 TL daha ucuz gelecek













Bu ipuçlarını takip ederek elektrik faturanızda en az 250 TL tasarruf edebilirsiniz;Çamaşırlarınızı yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine 30 derecede yıkarken bir kaşık karbonat ekleyin. Çamaşırlarınız tertemiz olacak ve elektrikten tasarruf edeceksiniz.Bulaşık ve çamaşır makineleri temiz tutulduklarında daha az enerji tüketirler. Makinenin temizlenmemesi ve kireçlenmesi daha fazla verim harcamasına ve dolayısıyla daha fazla elektrik tüketmesine neden olur.Düşük sıcaklıktaki buzdolapları daha fazla enerji tüketir. Sıcaklığını 25 dereceye çıkararak hem ideal elektrik tüketimi hem de yiyeceklerin korunmasını sağlayabilir.Kullanmadığınız zamanlarda fişlerinizi prizden çekin ve elektrik faturanızda büyük tasarruf sağlayın.