Finans
01 Mart 2023 - 08:00

Yüksek faturalardan yaka silkenler bu yöntemi denesin! 250 TL daha ucuz gelecek

Elektrik faturanızı en az 250 TL azaltmanızı sağlayacak bazı faydalı ipuçları

Finans
01 Mart 2023 - 08:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yüksek faturalardan yaka silkenler bu yöntemi denesin! 250 TL daha ucuz gelecek
TAKİP ETTAKİP ET


Bu ipuçlarını takip ederek elektrik faturanızda en az 250 TL tasarruf edebilirsiniz;

Karbonat kullanın: Çamaşırlarınızı yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine 30 derecede yıkarken bir kaşık karbonat ekleyin. Çamaşırlarınız tertemiz olacak ve elektrikten tasarruf edeceksiniz.



KARBONAT

Düzenli temizlik yapın: Bulaşık ve çamaşır makineleri temiz tutulduklarında daha az enerji tüketirler. Makinenin temizlenmemesi ve kireçlenmesi daha fazla verim harcamasına ve dolayısıyla daha fazla elektrik tüketmesine neden olur.

DUZENLİ TEMİZLİK

Buzdolabınızın sıcaklığını kontrol edin: Düşük sıcaklıktaki buzdolapları daha fazla enerji tüketir. Sıcaklığını 25 dereceye çıkararak hem ideal elektrik tüketimi hem de yiyeceklerin korunmasını sağlayabilir.

BUZDOLABI SICAKLIK

Fişleri çekin: Kullanmadığınız zamanlarda fişlerinizi prizden çekin ve elektrik faturanızda büyük tasarruf sağlayın.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ