Yüksek faturalardan yaka silkenler bu yöntemi denesin! 250 TL daha ucuz gelecek

Bu ipuçlarını takip ederek elektrik faturanızda en az 250 TL tasarruf edebilirsiniz; Karbonat kullanın: Çamaşırlarınızı yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine 30 derecede yıkarken bir kaşık karbonat ekleyin. Çamaşırlarınız tertemiz olacak ve elektrikten tasarruf edeceksiniz.
Düzenli temizlik yapın: Bulaşık ve çamaşır makineleri temiz tutulduklarında daha az enerji tüketirler. Makinenin temizlenmemesi ve kireçlenmesi daha fazla verim harcamasına ve dolayısıyla daha fazla elektrik tüketmesine neden olur.
Buzdolabınızın sıcaklığını kontrol edin: Düşük sıcaklıktaki buzdolapları daha fazla enerji tüketir. Sıcaklığını 25 dereceye çıkararak hem ideal elektrik tüketimi hem de yiyeceklerin korunmasını sağlayabilir.
Fişleri çekin: Kullanmadığınız zamanlarda fişlerinizi prizden çekin ve elektrik faturanızda büyük tasarruf sağlayın.