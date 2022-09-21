Olay, Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallelerinden Başalan Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, fındık üreticilerinin ayağına giden kimliği belli olmayan dolandırıcılar, tüccarın 45 liradan aldığı fındığı kendilerinin 47 ila 49 lira arasında alacağını söyleyip üreticileri kandırdı. Tartıda hile yaparak eksik tartan dolandırıcılar, birden fazla fındık üreticisini mağdur etti. Dolandırıcıların 2'si minibüs 3 araçla mahallelerine geldiklerini söyleyen mağdurlar, fındıkları tartarken uzaktan kumanda ile tartıya müdahale edip eksik tarttıklarını öne sürdü.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 15:45
Yüksek fiyat verdikleri fındık üreticilerini tartıda hile yapıp dolandırdılar
Samsun'da piyasa değerinin üzerinde fiyat vererek fındık alan dolandırıcılar, tartıda hile yaparak üreticileri dolandırdı. Çok sayıda fındık üreticisi mağdur olurken, vatandaşlar dolandırıcıların yakalanmasını istedi. Dolandırıcılardan birini yakalayan fındık üreticisi saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 15:45
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