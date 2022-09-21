Yüksek fiyat verdikleri fındık üreticilerini tartıda hile yapıp dolandırdılar

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallelerinden Başalan Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, fındık üreticilerinin ayağına giden kimliği belli olmayan dolandırıcılar, tüccarın 45 liradan aldığı fındığı kendilerinin 47 ila 49 lira arasında alacağını söyleyip üreticileri kandırdı. Tartıda hile yaparak eksik tartan dolandırıcılar, birden fazla fındık üreticisini mağdur etti. Dolandırıcıların 2'si minibüs 3 araçla mahallelerine geldiklerini söyleyen mağdurlar, fındıkları tartarken uzaktan kumanda ile tartıya müdahale edip eksik tarttıklarını öne sürdü.