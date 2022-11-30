Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 özelliğe sahip! Sizde yüksek IQ’lu olabilirsiniz! Karakter özellikleri tüm ipuçlarını veriyor

IQ seviyesi yüksek insanlar her ortamda kendisine belli etmektedir. Zaman zaman kendilerini gizlemeyi baş arsalarda çoğunlukla IQ seviyelerinin yüksek olduğu belli olur. Yüksek IQ özelliklerine sahibi insanların ortak özelliği ortaya çıktı. İşte IQ seviyesi yüksek insanların 4 ortak özelliği…
1- YALNIZ KALMAYI ÇOK SEVERLERIQ seviyesi yüksek insanlar yalnız kalmayı ve kendilerini dinlemeyi çok sever. Bunun onlara iyi geldiğini düşünürken beyin fırtınası yaparak yeni fırsatları da değerlendirebilirler.
2- ÇOK DÜŞÜNÜRLER VE ÇOK İYİ DİNLEYİCİDİRLER
Yüksek IQ’lu kişiler kesinlikle önyargılı değildir. Hem kendi düşüncelerinle hem de karşısındaki kişilerin düşüncelerine fazlasıyla önem verirler. İyi bir dinleyici olan bu kişiler bir olay hakkında sonuca vardıktan sonra da sabit fikirli olabilirler.