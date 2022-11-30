Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 özelliğe sahip! Sizde yüksek IQ’lu olabilirsiniz! Karakter özellikleri tüm ipuçlarını veriyor







1- YALNIZ KALMAYI ÇOK SEVERLER





2- ÇOK DÜŞÜNÜRLER VE ÇOK İYİ DİNLEYİCİDİRLER







3- KARARLIDIRLAR, TRİP ATMAZLAR, İNATÇI DEĞİLLERDİR





4- HER ŞEYİN EN KÖTÜSÜNÜ DÜŞÜNMEYE YATKINDIRLAR

IQ seviyesi yüksek insanlar her ortamda kendisine belli etmektedir. Zaman zaman kendilerini gizlemeyi baş arsalarda çoğunlukla IQ seviyelerinin yüksek olduğu belli olur. Yüksek IQ özelliklerine sahibi insanların ortak özelliği ortaya çıktı. İşte IQ seviyesi yüksek insanların 4 ortak özelliği…IQ seviyesi yüksek insanlar yalnız kalmayı ve kendilerini dinlemeyi çok sever. Bunun onlara iyi geldiğini düşünürken beyin fırtınası yaparak yeni fırsatları da değerlendirebilirler.Yüksek IQ’lu kişiler kesinlikle önyargılı değildir. Hem kendi düşüncelerinle hem de karşısındaki kişilerin düşüncelerine fazlasıyla önem verirler. İyi bir dinleyici olan bu kişiler bir olay hakkında sonuca vardıktan sonra da sabit fikirli olabilirler.Trip atmak ya da inatçı olmak kesinlikle onlara göre değildir. Bu durumu zaman kaybı olarak gören bu kişiler olumsuzluklara takılarak zaman kaybetmezler. Ancak bu durum kibirli olan zeki insanlarda istisna olarak görülebilir.Her şeyin en kötüsünü düşün en yüksek IQ’lu insanlar olayları her açıdan ele aldığı için bu özellikleri sık sık görülür. Bir adım ötesini görmek için hamlelerini bu yönde yapan yüksek IQ’lu insanlar bu özelliği alışkanlık hale getirdiklerinde fazla karamsar olabilirler.