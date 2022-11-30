YAŞAM
30 Kasım 2022 - 22:13

Yüksek IQ'lu insanlar bu 4 özelliğe sahip! Sizde yüksek IQ'lu olabilirsiniz! Karakter özellikleri tüm ipuçlarını veriyor

IQ seviyesi yüksek insanların bazı ortak özellikleri bulunuyor. Bu dört özelliğe sahip olan insanların IQ seviyesinin yüksek olduğu belirlendi. İnsanların olaylara verdiği tepkiler ya da davranışlarından IQ seviyesi tespiti yapabilirsiniz. Sizin de IQ seviyeniz yüksek olabilir. İşte IQ seviyesi yüksek insanların 4 ortak özelliği…

YAŞAM
30 Kasım 2022 - 22:13
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Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 özelliğe sahip! Sizde yüksek IQ’lu olabilirsiniz! Karakter özellikleri tüm ipuçlarını veriyor


IQ seviyesi yüksek insanlar her ortamda kendisine belli etmektedir. Zaman zaman kendilerini gizlemeyi baş arsalarda çoğunlukla IQ seviyelerinin yüksek olduğu belli olur. Yüksek IQ özelliklerine sahibi insanların ortak özelliği ortaya çıktı. İşte IQ seviyesi yüksek insanların 4 ortak özelliği…

1- YALNIZ KALMAYI ÇOK SEVERLER

IQ seviyesi yüksek insanlar yalnız kalmayı ve kendilerini dinlemeyi çok sever. Bunun onlara iyi geldiğini düşünürken beyin fırtınası yaparak yeni fırsatları da değerlendirebilirler.

Çok düşünmek

2- ÇOK DÜŞÜNÜRLER VE ÇOK İYİ DİNLEYİCİDİRLER



Yüksek IQ’lu kişiler kesinlikle önyargılı değildir. Hem kendi düşüncelerinle hem de karşısındaki kişilerin düşüncelerine fazlasıyla önem verirler. İyi bir dinleyici olan bu kişiler bir olay hakkında sonuca vardıktan sonra da sabit fikirli olabilirler.

3- KARARLIDIRLAR, TRİP ATMAZLAR, İNATÇI DEĞİLLERDİR

Trip atmak ya da inatçı olmak kesinlikle onlara göre değildir. Bu durumu zaman kaybı olarak gören bu kişiler olumsuzluklara takılarak zaman kaybetmezler. Ancak bu durum kibirli olan zeki insanlarda istisna olarak görülebilir.

KAramsar

4- HER ŞEYİN EN KÖTÜSÜNÜ DÜŞÜNMEYE YATKINDIRLAR

Her şeyin en kötüsünü düşün en yüksek IQ’lu insanlar olayları her açıdan ele aldığı için bu özellikleri sık sık görülür. Bir adım ötesini görmek için hamlelerini bu yönde yapan yüksek IQ’lu insanlar bu özelliği alışkanlık hale getirdiklerinde fazla karamsar olabilirler.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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