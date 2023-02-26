Yüksek katlardan kaçan prefabrik ev alırken bakanlıklar kolları sıvadı. 200 bin TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün hale gelirken deprem bölgesinde yaşamayan vatandaşlar dahi paniğe sürüklendi. Bunun üzerine binlerce vatandaş prefabrik evlere yöneldi. Korkutan depremle beraber müstakil olması ve depreme dayanıklı olmaları nedeniyle Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında soruşturmalar sıklık kazandı. Kanunsal çerçevede betonarme evler ile aynı şartlarda değerlendirmeler yapılarak maddi açıdan avantaj haline geldi. Aile Bakanlığı tarafından prefabrik ev bilgileri yayınlandı.
Finans
26 Şubat 2023 - 18:00
Yüksek katlardan kaçan prefabrik evalıyor! Bakanlık kolları sıvadı: 200.000 TL para ödeyecek!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ili etkileyen yüz binlerce bina yıkımı yaklaşırken deprem bölgesinde yaşamayan vatandaşları dahi paniğe sürükledi. Bununla beraber evleri yıkılan vatandaşlara prefabrik ev desteği sunuldu.
Finans
26 Şubat 2023 - 18:00