Yüksek katlardan kaçan prefabrik evalıyor! Bakanlık kolları sıvadı: 200.000 TL para ödeyecek!







PREFABRİK KONUTLARA DEVLET DESTEĞİ







PREFABRİK KONUT DESTEK TUTARI

Yüksek katlardan kaçan prefabrik ev alırken bakanlıklar kolları sıvadı. 200 bin TL ödeyerek ev sahibi olmak mümkün hale gelirken deprem bölgesinde yaşamayan vatandaşlar dahi paniğe sürüklendi. Bunun üzerine binlerce vatandaş prefabrik evlere yöneldi. Korkutan depremle beraber müstakil olması ve depreme dayanıklı olmaları nedeniyle Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında soruşturmalar sıklık kazandı. Kanunsal çerçevede betonarme evler ile aynı şartlarda değerlendirmeler yapılarak maddi açıdan avantaj haline geldi. Aile Bakanlığı tarafından prefabrik ev bilgileri yayınlandı.İhtiyaç sahibi ailelere yardımlar peş peşe gelirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, prefabrik konutlar için destek modeli üzerinde geliştirmeler yaşandı. Kendi evlerinde oturamayacak olan yıpranmış evler için ihtiyaç sahibi olanlara prefabrik desteği verileceğini duyuran bakanlık, bununla beraber betonarme evler ve mevcut konutların bakımlar ve onarımları için nakit destek verildi.2023 yılıyla beraber sosyal yardım tutarlarını güncellemiş olan aile bakanlığı prefabrik konut desteğine dair imkanları çoğalttı. İhtiyaç durumunu belgeler ile kanıtlayanlara 200 bin TL tutarında prefabrik destek verilecek. Bununla beraber betonarme ev yapımlarına 300 bin TL, mevcut konutların bakım ve onarımları için ise 100 bin TL nakit desteği verildi.