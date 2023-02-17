Yüksek kolestrole doğal çözüm! Sofrasından bu besini eksik etmeyenin kolestrol derdi kalmıyor!

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEDE BİR NUMARA







KOLESTROLDE SOYA MUCİZESİ







Tıp dünyasında sessiz katil olarak nitelendirilen yüksek kolestrol sağlığı olumsuz etkileyen ve çeşitli sağlık sorunlarının da oluşmasına neden olan bir hastalık. Kalp hastalığı ve felç başta olmak üzere birçok hastalığı da tetikleyen bir konumda olan kolestrol ilaçlar ile vücuttaki kolestolün düşürülmesini amaçlar. Ancak yapılan araştırmalara göre besinlerde en az ilaçlar kadar kolestrolü düşürebilmektedir.Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda ilaçlar kadar kolestrolün aşağı seviyelere çekilmesinde etkili olan besinler bulunuyor. Soya kolestorlün aşağı çekilmesinde önemli olan bir besin. İster soya fasulyesi olarak isterde soya sütü olarak tüketilecek olan soya kolestolü ciddi anlamda kontrol altın alıyor. Üstelik soya inme ve kalp hastalıklarında da başarılı sonuçlar vermektedir.Veganlar tarafından en çok tüketilen besinlerden biri olan soya çok popüler bir yiyecek. Uluslararası bir dergi için yapılan araştırmada B-konglisinin proteini açısından zengin soya unu tüketmenin "kötü" kolesterolü ciddi anlamda düşürme eğiliminde olduğu belirtildi.Araştırmacılar soyanın yüksek kolesterol ve diğer lipit düzeylerini yüzde 70'e oranlarda azalttığını buldular. Üstelik kan damarlarında yağ birikimini ayrıntılarıyla anlatan yağlı karaciğer hastalığı ve ateroskleroz gibi metabolik hastalıklarında riskinde önemli bir faktör olarak soya karşımıza çıkmaktadır.Bilim adamları tarafından yapılan araştırmanın yazarı Elvira de Mejia konu ile ilgili olarak önemli anektotlar paylaştı: "Hipotez ettiğimiz gibi, soya fasulyesinin kolesterol metabolizması üzerindeki etkileri yalnızca protein konsantrasyonları ve bileşimleriyle değil, aynı zamanda mide-bağırsak sindirimi sırasında salınan içlerine gömülü peptidlerle de ilişkilidir." Araştırmada 19 farklı soya fasulyesi unu incelemeye alındı.Bu çeşit soya fasulyesi ununda glisinin oranı yüzde 22 ile yüzde 60 arasında B-konglisinin oranı ise yüzde 22 ile yüzde 52 arasında değişkene sahipti. Daha sonra ise sindirim sırasında üretilen iki proteinden gelen 13 biyoaktif peptite ulaşıldı.Ayrıca araştırmacılar, inhibitör özelliklerin, kandaki yüksek "kötü" kolesterol ve yağ düzeylerini tedavi etmek maksadıyla popüler bazı ilaçlardan iki ila yedi kat daha az etkili olduğunu gözlemlediler.Çalışma yazarı yine konu ile ilgili olarak şu başlıkları paylaştı:"Sindirilmiş soya fasulyesi peptidleri, lipid birikimini yüzde 50 ila yüzde 70 oranında azaltabildi ve bu, aslında oldukça önemli bir rakam." "Bu, yüzde 60 oranında kolesterolü azaltan statin ile karşılaştırılabilirdi."Ayrıca, soya fasulyesi çeşitleri, atardamar duvarlarınızda tehlikeli bir şekilde biriken tip olan oksitlenmiş "kötü" kolesterolü de keser. "Damar sertliği için en önemli risk faktörlerinden biri okside LDL (kötü) kolesteroldür; bu nedenle, sekiz farklı konsantrasyonda soya fasulyesi sindiriminin önleyici etkilerini araştırdık." "Her biri, hastalıkla ilişkili hem erken hem de geç oksidasyon ürünlerinin oluşumunu engelleyerek, doza bağlı bir şekilde LDL oksidasyon oranını düşürdü."Protein okside "kötü" kolesterol ve kandaki diğer yağlarda daha fazla azalma gösterdiğinden, B-konglisinin daha yüksek konsantrasyonlarının özellikle yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Dahası, soya fasulyesi ununun fayda sağladığı tek durum yüksek kolesterol değildi. Mejia, "Hepatik lipogenezi, yağlı bir karaciğerin gelişimini düzenleyen anahtar enzimlerden etkilenen farklı belirteçleri de açıkça gördük" diye ekledi. Bu, yağlı karaciğer hastalığını önleme potansiyeline de işaret etmekte.