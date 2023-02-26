Sağlık Bakanlığı hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi için alım başlatmasıyla İŞKUR tarafından iş ilanları kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı. Yeni yayımlanan ilanlar ise özel sektör olurken KPSS şartına bakılmamaktadır. Hastanelerde çalışmak isteyenler İŞKUR üzerinden güncel ilanları takip edebilir.
KAMU PERSONELİ
26 Şubat 2023 - 10:00
Yüksek maaşla hastanede çalışmak isteyenlere başvurular açıldı: 18-54 yaş arası KPSS şartı yok!
KPSS şartı olmadan iş arayanların ayağına büyük fırsat geldi. Hastanelerde çalışmak isteyen İŞKUR üzerinden güncel iş ilanları yayınlandı. 18-55 yaş aralığında ki herkesin başvuruda bulunabileceği kadrolar açıldı. İşte, iş arayanlar için ilan detayları haberimizde.
KAMU PERSONELİ
26 Şubat 2023 - 10:00