Yüksek maaşla hastanede çalışmak isteyenlere başvurular açıldı: 18-54 yaş arası KPSS şartı yok!







HASTA KARŞILAMA PERSONELİ







SAĞLIK PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi için alım başlatmasıyla İŞKUR tarafından iş ilanları kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı. Yeni yayımlanan ilanlar ise özel sektör olurken KPSS şartına bakılmamaktadır. Hastanelerde çalışmak isteyenler İŞKUR üzerinden güncel ilanları takip edebilir.Sağlık kurumları üzerinden hasta, hasta yakını ve sağık tesisi çalışanlarının, güler yüzlü ve doğru iletişim yöntemi ile karşılamasıyla beraber yönlendirmeyi de en başarılı şekilde sağlanması gerekir. Hastaya refakat edilmesinde ve hizmet sunumlarının kolaylaştırılmasında sağlık tesisi yönetiminin belirlediği görevler çerçevesinde hizmetlerle yürütülmesidir.İŞKUR üzerinden yayımlanan özel sektör üzerinde ki alımlarda KPSS şartının olup olmadığı en sık araştırılan konulardan olurken ilan üzerinden KPSS şartına gerek olmadığı bilgisi verildi. Adayların ilanların içerisinde özel şartları taşıması yeterli kabul görüldü.