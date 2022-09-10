EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 22:47

Yüksek maaşla iş arayanlar bu habere çok sevineceksiniz! O bakanlık yüksek maaş ile personel alımı yapıyor! Başvurular için son tarih yaklaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından iş arayan gençlere büyük bir müjde geldi. Bakanlık tarafından 4 bin 147 kişi yüksek maaşla işe alınacak. Herkes tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı iş alımı şartlarının neler olduğu araştırılıyor. Peki, GSB İş alımı şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yüksek maaşlı çalışmak için yapılacak olan alımın detayları…

EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 22:47
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Yüksek maaşla iş arayanlar bu habere çok sevineceksiniz! O bakanlık yüksek maaş ile personel alımı yapıyor! Başvurular için son tarih yaklaştı


Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan iş arayanlara müthiş bir haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye genelinde büro personeli, güvenlik görevlisi ve destek personeli alımlarının başladığını duyurdu. Türkiye genelinde taşrada çalışmak üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Herkes tarafından merakla bu alımın şartlarının neler olduğu araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 300 Büro Personeli, 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2 bin 981 Destek Personeli (temizlik) alımı yapılacağı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Neler? 

İhtiyaçtan kaynaklı olarak 300 büro personeli için gerekli şartlar: alınması planlanan 300 büro personeli için üniversitelerin en az lisans eğitimi veren bölümlerinden İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olunması gerekiyor. Büro personeli alımında gerekli olan sınav türü ve puanı ise 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı gerekiyor. 



GSB İŞçi Alımı

Alınması planlanan koruma ve güvenlik personeli için lazım olan şartlar ise: KPSS P3 puanı esas alınarak 866 Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Türkiye üniversitelerinden en az ön lisans düzeyinde eğitim alınması ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafınca kabul edilmiş olan bölümlerden mezun olunması şartı aranıyor. Bununla beraber 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilmiş olan şartları karşılamak gerekiyor.

Alınması planlanan destek personeli için aranan şartlar ise: KPSS P94 puanı esas alınarak alımı yapılması planlanan 2 bin 981 Destek Personeli (Temizlik) için de ortaöğretim(lise ve dengi) kurumlardan mezun olma şartı aranıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Sözleşmeli personel başvuruları 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde e-devlet sisteminden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden elektronik ortamda yapılacak.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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