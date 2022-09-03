YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:38

Yüksek maaşla kamu hastanesine personel alımı yapılacak!

Kamu görevlisi alımına ilişkin ilanlar hem İŞKUR'da hem de Resmi Gazete'de yayımlanmaya devam edecek. Önlisans ve lisans mezunlarına müjdeli haber! Devlet hastanesine personel alımı başladı. Yüksek maaş ödeniyor. Alımların şimdilik Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğünde yapılacağı kaydedildi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yüksek maaşla kamu hastanesine personel alımı yapılacak!


Kamu görevlisi alımına ilişkin ilanlar hem İŞKUR'da hem de Resmi Gazete'de yayımlanmaya devam edecek. Devlet hastanesi için işe alım başladı. Yüksek maaş ödeniyor. Alımların şimdilik Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğünde yapılacağı kaydedildi.

Kamu tesisinde güvenlik görevlisi, yardımcı personel ve hemşire pozisyonları için toplam 44 kişi istihdam edilecek. Başvurular bugün başladı ve 15 gün daha devam edecek.

Başvuru Tarihi



Üniversite ve üniversite hastanesi çalışanlarına yönelik işe alım ilanları genellikle resmi gazetede yayınlanmaktadır. Bugün yapılan son açıklamaya göre, 2 Eylül - 9 Eylül 2022 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğünde çalışmak üzere 44 kişi istihdam edilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Online başvuruya ilişkin bilgiler (ilan.mcbu.edu.tr web sitesinde istenen online başvuru bilgilerinin (başvurulan yeterlilik kodu, TC kimlik numarası, ad, soyad, telefon numarası ve KPSS puanı) eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Başvuru sözleşmeli çalışma Başvuru formu (başvuru online başvuru sayfasından alınabilir) Form IT ortamında eksiksiz olarak doldurulur ve uygun alana yüklenir.

Bitirme belgesi (elektronik idari prosedürün çıktısı) İstenilen yeterlilik kodu için ilan şartlarında istenen bitirme belgesinin barkodu ile veya uygun alana diploma kopyası uygun alana yüklenir).

KPSS'nin (B) sonuç çıktısı. (Kontrol kodlu KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki uygun alana yüklenecektir.)

İstenilen diğer belgeler (yukarıda belirtilen niteliklere sahip diğer belgelere ek olarak) bu alana istenilen başlık veya özel şartlar altında istenenler yüklenir.

personel alımı

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
İşte dünyanın en büyük balığı Arapayma! Arapayma balığı ne zaman avlanılır? Balık değil bir canavar!
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
HDP’li Semra Güzel tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...