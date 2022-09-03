Yüksek maaşla kamu hastanesine personel alımı yapılacak!







Başvuru Tarihi







Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kamu görevlisi alımına ilişkin ilanlar hem İŞKUR'da hem de Resmi Gazete'de yayımlanmaya devam edecek. Devlet hastanesi için işe alım başladı. Yüksek maaş ödeniyor. Alımların şimdilik Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğünde yapılacağı kaydedildi.Kamu tesisinde güvenlik görevlisi, yardımcı personel ve hemşire pozisyonları için toplam 44 kişi istihdam edilecek. Başvurular bugün başladı ve 15 gün daha devam edecek.Üniversite ve üniversite hastanesi çalışanlarına yönelik işe alım ilanları genellikle resmi gazetede yayınlanmaktadır. Bugün yapılan son açıklamaya göre, 2 Eylül - 9 Eylül 2022 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğünde çalışmak üzere 44 kişi istihdam edilecek.Online başvuruya ilişkin bilgiler (ilan.mcbu.edu.tr web sitesinde istenen online başvuru bilgilerinin (başvurulan yeterlilik kodu, TC kimlik numarası, ad, soyad, telefon numarası ve KPSS puanı) eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru sözleşmeli çalışma Başvuru formu (başvuru online başvuru sayfasından alınabilir) Form IT ortamında eksiksiz olarak doldurulur ve uygun alana yüklenir. Bitirme belgesi (elektronik idari prosedürün çıktısı) İstenilen yeterlilik kodu için ilan şartlarında istenen bitirme belgesinin barkodu ile veya uygun alana diploma kopyası uygun alana yüklenir). KPSS'nin (B) sonuç çıktısı. (Kontrol kodlu KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki uygun alana yüklenecektir.) İstenilen diğer belgeler (yukarıda belirtilen niteliklere sahip diğer belgelere ek olarak) bu alana istenilen başlık veya özel şartlar altında istenenler yüklenir.