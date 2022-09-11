Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün kurumsal internet sayası üzerinden yüksek maaş ile iş alımlarının gerçekleşeceği yayınlandı. Özellikle dikkat çeken ise yayımlanan iş ilanlarında en az ilkokul mezunu olması ve beden işçisi alınacağı oldu. Bunun yanı sıra karolara göre iş alımları da farklılık göstermektedir. İŞKUR iş alım başvuruları ne zaman? İŞKUR iş aşım şartları nelerdir? İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
11 Eylül 2022 - 14:50
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu olmak yeterli! 24 bin 469 kişi alınacak, son başvuru tarihi ise...
İŞKUR tarafından duyurusu yapılan iş alımlarına bir yenisi daha eklendi. 24 bin 469 personel alımı yapılacağı açıklanması üzerine milyonlarca kişi şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Yüksek maaş ile personel alımını yapan İŞKUR başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı. İşte, 24.469 kişilik iş alım şartları ve detayları haberimizde yer almaktadır
KAMU PERSONELİ
11 Eylül 2022 - 14:50
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