KAMU PERSONELİ
11 Eylül 2022 - 14:50

Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu olmak yeterli! 24 bin 469 kişi alınacak, son başvuru tarihi ise...

İŞKUR tarafından duyurusu yapılan iş alımlarına bir yenisi daha eklendi. 24 bin 469 personel alımı yapılacağı açıklanması üzerine milyonlarca kişi şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Yüksek maaş ile personel alımını yapan İŞKUR başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı. İşte, 24.469 kişilik iş alım şartları ve detayları haberimizde yer almaktadır

KAMU PERSONELİ
11 Eylül 2022 - 14:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu olmak yeterli! 24 bin 469 kişi alınacak, son başvuru tarihi ise...
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün kurumsal internet sayası üzerinden yüksek maaş ile iş alımlarının gerçekleşeceği yayınlandı. Özellikle dikkat çeken ise yayımlanan iş ilanlarında en az ilkokul mezunu olması ve beden işçisi alınacağı oldu. Bunun yanı sıra karolara göre iş alımları da farklılık göstermektedir. İŞKUR iş alım başvuruları ne zaman? İŞKUR iş aşım şartları nelerdir? İşte detaylar...

24 bin 469 personel alımı

Günümüzde ekonomik zorluklar devam ederken milyonlarca kişi iş aramaktadır. İŞKUR iş arayanlara öncülük ederken resmi internet sayfası üzerinden de iş ilanlarını duyurdu. Yakından takip edenlerin anında haberdar olduğu 24 bin kişilik işçi alımının Türkiye geneli yapılacağı bilinmektedir. İŞKUR'un iş ilanlarına başvuracakların ise belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden online olarak giriş yapıldığında 'Aktif İşsiz' olarak yer alan kişilerin üye olarak başvuruda yapması mümkündür. E-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldığında başvuru yapılması oldukça kolay bir hal almaktadır.

İŞKUR personel alım şartları nelerdir?

İŞKUR personel alım şartları nelerdir?

- İŞKUR üzerinde yer alan işsiz olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Başvuru yapacak olan kişinin emekli aylığı ya da herhangi bir gelirinin olmaması,

- TC vatandaşı olmak,

- En az ilkokul mezunu olmak,

- Kişinin çalışmasına engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması,

- Sigortasının yatırılmıyor olması,

- Başvuru yapacak kişinin esnek çalışma saatlerine uyum sağlaması ve vardiyalı olarak görev alması gerekir.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Tam 4 bin 147 işçi alınacak! Bakanlık iş alım başvuru şartlarını duyuruldu… İşte kadrolar ve şartlar
Tam 4 bin 147 işçi alınacak! Bakanlık iş alım başvuru şartlarını duyuruldu… İşte kadrolar ve şartlar
Memur olmak artık kolay! 2108 memur alımı başladı tercih yapın işe başlayın! 2108 memur alım kılavuzu yayınlandı
Memur olmak artık kolay! 2108 memur alımı başladı tercih yapın işe başlayın! 2108 memur alım kılavuzu yayınlandı
Türk Kızılayı'nda proje memuru eksiği! Türk Kızılayı proje memur alım ilanı
Türk Kızılayı'nda proje memuru eksiği! Türk Kızılayı proje memur alım ilanı
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 19 bin 969 memur alımı yapılacak! Memur olabilmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Alım yapılacak olan bölüm ve kontenjanlar
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 19 bin 969 memur alımı yapılacak! Memur olabilmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Alım yapılacak olan bölüm ve kontenjanlar
Adalet Bakanlığı'ndan 221 kişiye istihdam! Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları başladı! Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları
Adalet Bakanlığı'ndan 221 kişiye istihdam! Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları başladı! Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları
Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ve başvuru şartları
Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ve başvuru şartları
Son Haberler
2. El araç almayı düşünenler dikkat! Araç fiyatlarında rüzgar tersine dönüyor! Alan alır almayan zamlı alacak!
2. El araç almayı düşünenler dikkat! Araç fiyatlarında rüzgar...
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara müjde! Promosyon oranı yükseldi! İşte yeni promosyon ücreti
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara...
BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler başladı! Bu indirimler kuyruklar oluşturacak
BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler...
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da...
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında yarış kızıştı! İşte özel bankaların promosyon oranları
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında...
Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah çekerek 600 bin liralık soygun yaptı!
Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah...
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ başvuru şartları netleşiyor!
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ...
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü...
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında...
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde satışlar yapılacak! Yatırımcının ihtiyacı arsa, daire, işyeri hepsi var… İşte satış yerleri
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde...
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız...
O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz mutlaka kontrol edin! Hesaplara 10.000 TL karşılıksız yatacak! Online başvurular başladı
O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz...
O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa yapmak isteyenlere fırsat! 445 bin TL'ye arsa sahibi olmak için fırsat bu fırsat!
O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa...
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan dehşete düşüren açıklamalar geldi!
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan...