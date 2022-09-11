Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu olmak yeterli! 24 bin 469 kişi alınacak, son başvuru tarihi ise...

24 bin 469 personel alımı

İŞKUR personel alım şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün kurumsal internet sayası üzerinden yüksek maaş ile iş alımlarının gerçekleşeceği yayınlandı. Özellikle dikkat çeken ise yayımlanan iş ilanlarında en az ilkokul mezunu olması ve beden işçisi alınacağı oldu. Bunun yanı sıra karolara göre iş alımları da farklılık göstermektedir. İŞKUR iş alım başvuruları ne zaman? İŞKUR iş aşım şartları nelerdir? İşte detaylar...Günümüzde ekonomik zorluklar devam ederken milyonlarca kişi iş aramaktadır. İŞKUR iş arayanlara öncülük ederken resmi internet sayfası üzerinden de iş ilanlarını duyurdu. Yakından takip edenlerin anında haberdar olduğu 24 bin kişilik işçi alımının Türkiye geneli yapılacağı bilinmektedir. İŞKUR'un iş ilanlarına başvuracakların ise belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden online olarak giriş yapıldığında 'Aktif İşsiz' olarak yer alan kişilerin üye olarak başvuruda yapması mümkündür. E-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldığında başvuru yapılması oldukça kolay bir hal almaktadır.- İŞKUR üzerinde yer alan işsiz olmak, - 18 yaşını doldurmuş olmak, - Başvuru yapacak olan kişinin emekli aylığı ya da herhangi bir gelirinin olmaması, - TC vatandaşı olmak, - En az ilkokul mezunu olmak, - Kişinin çalışmasına engel olabilecek sağlık sorununun bulunmaması, - Sigortasının yatırılmıyor olması, - Başvuru yapacak kişinin esnek çalışma saatlerine uyum sağlaması ve vardiyalı olarak görev alması gerekir.