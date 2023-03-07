KAMU PERSONELİ
07 Mart 2023 - 07:45

Yüksek maaşlı iş ilanı yayınlandı! Şehir hastanelerinde çalışmak isteyenlere yepyeni şartlar!

Milyonlarca iş arayanlara müjdeli haber geldi. Bakanlık tarafından açıklama yapıldı. Şartları sağlayanlar başvuru fırsatını kaçırmasın. Bütün şartlar ve ayrıntılar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
07 Mart 2023 - 07:45
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Yüksek maaşlı iş ilanı yayınlandı! Şehir hastanelerinde çalışmak isteyenlere yepyeni şartlar!
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Türkiye genelinde işe alımların gerçekleştirileceği duyuruldu. Yüksek maaşla çalışmak isteyenler bu haberi kaçırmamalı. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanelerine alım yapacağını duyurunca işsiz vatandaşlar sevindi. İşte alımların nasıl olacağı ve detaylar yazının devamında.

şehir hastanesine alım

ÜLKE GENELİNDE PERSONEL ALIMI



Türkiye'de günden güne sayısı artan Şehir Hastanelerine alımlar devam ediyor. Bu kez de işe alımlar Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne personel alımı gerçekleştirilecek. Hastanenin haziranda hasta kabul etmeye başlayacağı duyuruldu. Alım haberi Türkiye İş kurumu tarafından duyuruldu. Personel maaşlarının 16 Bin TL'yi bulacağı da açıklamalara eklendi. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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