Yüksek maaşlı iş ilanı yayınlandı! Şehir hastanelerinde çalışmak isteyenlere yepyeni şartlar!







ÜLKE GENELİNDE PERSONEL ALIMI







Türkiye genelinde işe alımların gerçekleştirileceği duyuruldu. Yüksek maaşla çalışmak isteyenler bu haberi kaçırmamalı. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanelerine alım yapacağını duyurunca işsiz vatandaşlar sevindi. İşte alımların nasıl olacağı ve detaylar yazının devamında.Türkiye'de günden güne sayısı artan Şehir Hastanelerine alımlar devam ediyor. Bu kez de işe alımlar Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne personel alımı gerçekleştirilecek. Hastanenin haziranda hasta kabul etmeye başlayacağı duyuruldu. Alım haberi Türkiye İş kurumu tarafından duyuruldu. Personel maaşlarının 16 Bin TL'yi bulacağı da açıklamalara eklendi.