YAŞAM
18 Eylül 2022 - 15:17

Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoldan çıkan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 15:17
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Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı


Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova Doski Vadisinde yer alan Bostancık ve Tokaç 2 köyünün mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Bostancık ve Tokaç köyü arasındaki yolda ot taşımaya giden Sefer Özses (49) yönetimindeki araç uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay mahaline gelen ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada Sefer Özses isimli sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.
Kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.



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