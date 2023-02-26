Yükselen konut ve kira fiyatları böyle frenlenecek! Yeni sistem devreye giriyor: Bunu yapan yandı!













Türkiye'de konut fiyatları ve kiralar pandemi, döviz kuru dalgalanmaları, enflasyon ve göç gibi çeşitli faktörler nedeniyle önemli ölçüde arttı. Deprem felaketinden sonra göç alan bölgelerdeki kira fiyatları neredeyse %50 oranında arttı. Hükümetin aldığı önlemlere rağmen uzmanlar fahiş kira artışlarının önüne geçmek için kira kontrol yöntemlerinin ve kira tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesini öneriyor.Kira kontrolü, kira fiyatlarını düzenlemek için yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Benzer özelliklere sahip konutlara uygulanabilecek en yüksek kiranın ve bu kiralara uygulanacak artış oranlarının bir kanunla belirlendiği sınıflandırma yöntemi en popüler olanı. Kira kontrolü ve kira tavan fiyatı uygulaması dünya genelinde birçok ülkede uygulanıyor.Avusturya, İngiltere, İtalya ve Hollanda kira kontrolü ve kira tavan fiyatı uygulamasını benimseyen ülkeler arasında yer alıyor. Avusturya'da daireler 4 sınıfa ayrıldı ve her sınıfın metrekare fiyatı sınırlandırıldı. İngiltere'de kira fiyatlarındaki artışı sınırlamak için çeşitli kanunlar çıkartmış, halen yürürlükte olan 1988 tarihli Konut Kanunu hem tahliye gerekçelerini hem de kira artışlarını kısıtlıyor. İtalya'da kamu makamları kiraları kontrol etmek için kira mevzuatına sık sık müdahale ediyor. Hollanda'da 1979 tarihli Konut Kiracılığı Kanunu, kiraları belirli bir seviyenin altında olan evlerin kirasının yılda sadece bir kez artırılabileceğini ve bu artışın devlet tarafından belirlenen orandan fazla olamayacağını öngörüyor.Kira fiyatlarının artmaya devam edip etmeyeceği ve kira fiyatlarında bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular devam ederken, emlak uzmanları İstanbul'da kira fiyatlarında önemli bir hareketlenme olacağını öngörüyor. Gayrimenkul ve yatırım danışmanı Mert Başaran, deprem felaketinin yarattığı büyük yıkım nedeniyle sadece İstanbul'da değil tüm büyük şehirlerde fiyatların yükseleceğini söylüyor. Bu nedenle uzmanlar, fahiş kira artışlarının önüne geçmek için sıkı denetim ve kira kontrol yöntemleri ile tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyor. Danimarka, Malta ve Amerika Birleşik Devletleri. Danimarka'da kira kontrol büroları, mülkün piyasa değerini yansıtmayan dairenin özelliklerine göre alınabilecek maksimum kirayı belirliyor. Malta'da Konut Yasası, yetkililerin kiracı-ev sahibi ilişkisine müdahale etmesine ve ev sahiplerine kiralanan gayrimenkulün kullanımını kira karşılığında kiracılara devretmeleri için emir vermesine izin veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970'lerde enflasyon nedeniyle kira kontrolleri getirildi ve halen birçok eyalette Kira Kurulu tarafından belirlenen bir kira tavanı ile uygulanıyor.