Yumruğunuzu sıkıp şeklinde hemen bakın! Yumruk şekliniz kim olduğunuzu ortaya çıkaracak!

Bazı kişilik testleri, insanların yumruk yapma şekillerinin kişilik özellikleri ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor.Bu testlere göre, başparmağı dışarıya ve yukarıya doğru çevirerek ve işaret parmağına bastırarak yumruk sıkan kişiler, doğuştan liderlik özelliklerine sahip olabilirler.Test sonucuna göre, kişi enerjik, meraklı, hevesli, şefkatli, lider, istikrarlı, güçlü, odaklanmış, başarılı, keşfetmeyi seven, yüksek IQ seviyesine sahip, başkalarına yardım eden, sevecen, cömert, adalet aşığı, girişken, iyi bir dinleyici, bilge ve özdenetimli bir birey olabilir. Ancak, kişilik özellikleri çok çeşitli faktörlere bağlıdır ve sadece bir test sonucuna dayanarak kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. Her bireyin kendine özgü kişilik özellikleri vardır ve bunlar hayatın farklı alanlarında ve farklı durumlarda farklı şekillerde ortaya çıkabilir.Yumruğunuzu başparmağınızı içeri doğru kıvırarak ve diğer parmaklarınızın üzerinde oturtarak sıkarsanız, sakin ve uyumlu bir kişiliğe sahipsiniz. Doğru zamanda doğru kararları almayı başarırsınız. Mantıklı ve pratik bir yaklaşımınız var. İnsanlarla kolayca anlaşabiliyor ve iyi bir takım oyuncusu olabiliyorsunuz. Sabırlı ve sorumlu bir bireysiniz. Sıkı çalışmayla başarı elde etmeye odaklanıyorsunuz. Yeni deneyimler ve maceralarla ilgileniyorsunuz ama aynı zamanda rahat ve güvenli bir ortamda kalmaktan da hoşlanıyorsunuz. Başkalarını kırmaktan kaçınan ve her zaman saygılı davranan bir insansınız. Ayrıca duyarlı ve empatik bir kişiliğe sahipsiniz. Bazen kararsız kalabilirsiniz ama sonunda doğru olanı yapmak için çaba sarf edersiniz. Temel kişilik özellikleri: uyumlu, sakin, pratik, takım oyuncusu, sabırlı, sorumlu, başarılı, keşfedici, duyarlı, saygılı, empatik, kararsız.Baş parmağınız tüm parmaklarınızın içindeyken yumruğunuzu sıkarsanız, içe dönük bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Mahremiyetinizi seversiniz ve düşüncelerinizi veya duygularınızı genellikle kendinize saklarsınız. Yaratıcı fikirlerinizle öne çıkarsınız ve yalnızca gerçek bağlantıları değerli bulan insanlarla bağlantı kurarsınız. Şefkatli ve empatik olduğunuz için, genellikle daha az konuşup daha çok dinlersiniz. Kendinize benzemeyen veya küstahça konuşan insanlarla pek fazla vakit geçirmeyi sevmezsiniz. Drama ve dedikodudan hoşlanmazsınız ve genellikle utangaç ve çekingen biri olarak görülebilirsiniz, ancak biri sizin yoluma çıktığında ya da yanlış yola sapmanıza neden olduğunda, onları yerine koyabilirsiniz. İş, ilişkiler, arkadaşlar ve aile hakkında tutkulu bir insansınız ve her ayrıntıya dikkat edersiniz. Açık bir şekilde düşük profilli ya da utangaç bir tavır sergileyebilirsiniz, ancak özel çevrenizde çok komik ve çekicisiniz. Kriz zamanlarında bile sakin kalabilen biri olabilirsiniz ve hayattaki çoğu şeyde sevgi, güzellik ve uyum görürsünüz. Temel kişilik özellikleriniz arasında içine kapanık, mahremiyeti seven, alışılmışın dışında düşünen, gerçek bağlantılara değer veren, empatik, drama ve dedikodudan hoşlanmayan, tutkulu, küçük ayrıntıları fark eden, düşük profilli, uyumlu gibi özellikler yer alabilir. Araştırmalar, C şıkkındaki gibi yumruk yapan insanların toplumun saygın kesimlerinde yer aldığını göstermektedir.