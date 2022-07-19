Yumurta fiyatları rekora koşuyor! 30'lu yumurtanın fiyatı 50 liraya dayandı







Yumurta üretim maliyetleri yeni zammı getirdi!







"Yumurta üretiminde yüzde 100'ün üzerinde zarar"

Asgari ücret miktarlarına yapılan zam sonrasında özelikle gıda fiyatlarına peş peşe zamlar yapılmaya başlandı. Son olarak yumurta fiyatlarına gelen zamlar tüketicileri oldukça fazla üzdü. Geçtiğimiz haftalarda 30 liralardan satılan yumurtanın, yeni gelen zam sonrasında fiyatı 50 liralara dayanırken hesaplamalarda yumurtaya yüzde 50'den fazla zam yapıldığı anlaşıldı.Yumurta üretimlerinde yem, nakliye ve enerji maliyetlerinin artış gösterdiği ve bu durumundan yumurta satış fiyatlarına rekor artış olarak yansıdı. geçtiğimiz haftalarda 30 liralardan satışa sunulan yumurtanın kolisi yeni fiyat güncellemesi ile birlikte 50 liralara kadar çıktı.Zincir marketler, yen zam sonrası etiketleri yenilerken orta boy yumurtanın fiyatının 46,5 lira ile 47,5 lira arasında değiştirdikleri fark edildi. Yumurtanın maliyetlerinin yaklaşık olarak 1,5 lira seviyesinde olduğunu söyleyen üreticiler, kısa bir süre önce toptan satış fiyatlarının 70 kuruştan yapılmasından dolayı yumurta üretimin neredeyse durma noktasına geldiğini anlatıyorlar.Yumurtanın üretim sürecinde maliyet artışları nedeniyle yüzde 100'ün üzerinde bir zarar yazdıklarını belirten üreticiler, nakliye maliyetlerinin 3 bin liradan 10 bin liraya çıkmasının kendilerini zor duruma soktuğunu ifade ediyorlar. Yumurta toptancılığı yapan Süleyman Önal, yumurta fiyatlarında şuan için bir dengelenme yaşandığını söyledi ve orta boy yumurtanın 42 lira seviyelerine, büyük boy yumurtanın 45 lira seviyelerinde XL boyların ise 50 liralardan satıldığını aktardı. Marketlerde bu bedeller üzerinde beşer lira daha fazla oynayabileceğinden bahseden Önal, şuan için telafi etmese bile az da olsa üreticiye nefes aldırabileceğini ifade etti.