Yumurta fiyatları rekora koşuyor! 30'lu yumurtanın fiyatı 50 liraya dayandı

Asgari ücret miktarlarına yapılan zam sonrasında özelikle gıda fiyatlarına peş peşe zamlar yapılmaya başlandı. Son olarak yumurta fiyatlarına gelen zamlar tüketicileri oldukça fazla üzdü. Geçtiğimiz haftalarda 30 liralardan satılan yumurtanın, yeni gelen zam sonrasında fiyatı 50 liralara dayanırken hesaplamalarda yumurtaya yüzde 50'den fazla zam yapıldığı anlaşıldı.
Yumurta üretim maliyetleri yeni zammı getirdi!Yumurta üretimlerinde yem, nakliye ve enerji maliyetlerinin artış gösterdiği ve bu durumundan yumurta satış fiyatlarına rekor artış olarak yansıdı. geçtiğimiz haftalarda 30 liralardan satışa sunulan yumurtanın kolisi yeni fiyat güncellemesi ile birlikte 50 liralara kadar çıktı.
Zincir marketler, yen zam sonrası etiketleri yenilerken orta boy yumurtanın fiyatının 46,5 lira ile 47,5 lira arasında değiştirdikleri fark edildi. Yumurtanın maliyetlerinin yaklaşık olarak 1,5 lira seviyesinde olduğunu söyleyen üreticiler, kısa bir süre önce toptan satış fiyatlarının 70 kuruştan yapılmasından dolayı yumurta üretimin neredeyse durma noktasına geldiğini anlatıyorlar.