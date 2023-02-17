Yumurta fiyatlarında bayram ettiren kampanya! 30'lu yumurta bu markette yarı fiyatına satılacak!













Yumurta tüketmenin birçok faydası vardır. Yüksek protein içeriği nedeniyle tokluk hissini arttırır ve böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Aynı zamanda, kolesterol seviyelerini arttırmadan yararlı yağlar sağlar. Yumurta, göz sağlığı için önemli bir besin olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir. Ayrıca, beyin sağlığı ve hafıza fonksiyonu için önemli bir besin olan kolin içerir. Bu sebeple hemen herkesin her hafta yaptığı alışveriş listesinde mutlaka 1 koli yumurta olur. Ancak fiyatların artışı ve geçim sıkıntısı yumurtaya ulaşımı zorlaştırıyor...Aylardır alım gücünün ciddi şekilde üstünde olan yumurta fiyatları, ŞOK marketin yaptığı indirimle neredeyse yarı yarıya düştü. ŞOK, diğer büyük market zincirleri Migros, BİM, A101 ve Carrefour'a kıyasla en ucuz 1 koli 30'lu yumurta fiyatına sahip. Bu indirim haberiyle birlikte, vatandaşlar hemen marketlere akın ettiler, özellikle 30'lu koliler yoğun ilgi gördü. Yumurtaların fiyatları son zamanlarda oldukça artmıştı, ancak marketlerdeki indirimleri takip ederek uygun fiyata satın almak mümkün.Migros, Carrefour ve Gürses M gibi marketlerde 30’lu yumurta fiyatları arasında rekabet yaşanıyor. En uygun fiyatı sunan marketler arasında Migros yer alıyor. Online market mağazasında Gürses M markasının orta boy 30’lu yumurta kolisi 38,90 TL'den satılırken, Green Ranch markasının M boy yumurta kolisi 59,15 TL'ye satılıyor. Carrefour'un ufak boy yumurta kolisi fiyatı 45,90 TL iken, orta boy M yumurta kolisi fiyatı 52,45 TL olarak belirlenmiştir.