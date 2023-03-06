Yumurtanın sarısını yerken iki kez düşüneceksiniz! Hayatınız tehlikede olabilir













Yumurtanın sarısındaki yüksek kolesterol seviyeleri, kan kolesterol seviyelerini yükseltme riskini artırabilir ve kalp hastalığı, inme ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar, yumurtanın tümüyle kötü bir üne sahip olmadığını gösteriyor. Yumurta, yüksek kaliteli protein, sağlıklı yağlar ve vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Uzmanlar, sağlıklı bir diyetle birlikte, haftada birkaç yumurtanın tüketilmesinin zararlı değil, hatta faydalı olabileceğini belirtiyorlar. Yumurta ayrıca, tokluk hissi vererek kilo kaybına yardımcı olabilir ve göz sağlığı, beyin fonksiyonu ve bağışıklık sistemi gibi diğer sağlık yararlarına sahip olabilir.Sonuç olarak, herhangi bir besin gibi, yumurta da dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Uzmanlar, günde bir ila iki yumurtanın sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak tüketilmesini öneriyorlar. Ancak, yüksek kolesterol veya kalp hastalığı riski olan kişilerin doktorlarına danışmadan önce yumurta tüketimlerini sınırlandırmaları gerekebilir.