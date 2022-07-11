MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 22:05

Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına döndü! Mustafa Sandal'la düet yapıp kliplerinde oynamıştı

Mustafa Sandal ile birlikte yaptığı düetlerle ismini geniş kitlelere duyuran Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos, zamanında yaptığı 'Aşka Yürek Gerek', 'Hatırla Beni', Yok Gerekçem' şarkılarla 2000'li yıllara damga vurmuştu. Daha sonra ortalıkta pek de görünmeyen Yunan şarkıcının son hali ise görenleri şaşırttı. 39 yaşındaki şarkıcı güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 22:05
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Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına döndü! Mustafa Sandal’la düet yapıp kliplerinde oynamıştı


2000'li yıllarda ortalığı kasıp kavuran 'Aşka Yürek Gerek', 'Hatırla Beni', Yok Gerekçem' gibi şarkılarla Mustafa Sandal'la düet yapan Natalia Dussopulos'un şimdiki halini görenler o olduğuna inanamıyor. Yıllar geçmesine rağmen hala o zamanlardaki gibi görünen Yunan şarkıcının son hali herkesi büyüledi.

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Mustafa Sandal'la yaptığı düetlerle tanınan Natalia Dussopulos yolu 1999'da Londra'da Mustafa Sandal ile kesişti. Tanışan ikili o dönemlerde birlikte birçok proje yaptı. Güzel şarkıcının o dönemde oyunculuğu da büyük beğeni almıştı. Hatta o zamanın çok sevilen televizyon dizilerinden biri olan Yabancı Damat'ta da rol alan Yunan şarkıcı, bu sayede ismini geniş kitlelere duyurma imkanı buldu.

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Kliplerde gösterdiği dans performanslarıyla da insanları etkisi altına alan ve beğenilen Natalia Dussopulos, Mustafa Sandal ile olan ortaklarının ardından kendisi de bir albüm çıkardı.

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2006'da "Sen Bana Şarkılar Söylettin" albümü ile en iyi çıkış yapan kadın şarkıcı ödülüne layık görülen şarkıcı en son 2017'de geldi.

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Uzun bir süre ortalıkta görünmeyen sanatçı, yıllar sonra yeniden göründü. 39 yaşındaki sanatçının şimdiki hali ise herkesi şaşırtıyor. Yıllara adeta meydan okuyan Yunan şarkıcının şimdiki hali... 

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EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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