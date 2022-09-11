YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:37

Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman'a demirleyen gemi gündüz görüntülendi.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:37
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Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda hareket halinde olan Komoros bayraklı ‘Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını bildirmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıkladı.
Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi. “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi gündüz görüntülendi.

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