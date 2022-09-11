Yunan unsurlarınca ateş açılan gemi İstanbul’a doğru yola çıktı













Somali'den yola çıkan ve İnebolu'ya giden Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine, Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılmıştı. Durumun Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu yollandı. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti.Gemide bulunan 18 personelin yaralanmadığı olay sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi.Taciz ateşi açılan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine, demirli bulunduğu Karanlık Liman mevkiinde Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından seyrine izin verildi. Demir alan gemi İstanbul'a doğru yol aldı.