YAŞAM
11 Eylül 2022 - 10:30

Yunan unsurlarınca saldırılan gemide yaşadıklarını anlattı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açılan “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi yetkilisi Cengiz Oluç, yaşadıklarını anlattı. Aynı zamanda geminin 2010 yılında Filistin'e yardım götürürken İsrail Deniz Komandoları tarafından saldırıya uğrayan ‘Mavi Marmara' gemisi olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 10:30
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Yunan unsurlarınca saldırılan gemide yaşadıklarını anlattı


Somali'den yola çıkan ve İnebolu'ya giden Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine, Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılmıştı. Durumun Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu yollandı. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti.

Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi.



Öte yandan, “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisinin 2010 yılında Filistin'e yardım götürürken İsrail Deniz Komandoları tarafından saldırıya uğrayan ‘Mavi Marmara' gemisi olduğu ortaya çıktı. Geminin 2021 yılında Tuzla tersanesinde Ro-Ro gemisine çevrildiği öğrenildi.

Saldırı sonrasında yaşadıklarını anlatan gemi yetkilisi Cengiz Oluç, “Ege'den Bozcaada'ya doğru seyir halindeydik. Yunanistan Sahil Güvenlik Botunun üzerinde olduğumuzu gördük, bize durmamızı emrettiler. Durmayıp devam edince ikinci bir bot daha geldi. Üzerimize doğru ateş etmeye başladılar. Botlardan bir tanesi geminin altına halat atmaya çalıştı. Daha sonrasında Türk Güvenlik Güçlerinden yardım istedik. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiklerini görünce bölgeyi terk ettiler. Yaşadıklarımız aşağı yukarı yarım saat “sürdü. Olay sırasında biraz gerildik ancak sakindik, gemide bulunan birkaç arkadaşımız biraz panikledi. Gemide bulunan personelin çoğu başka ülkenin vatandaşı, bir başka ülkede başlarına böyle bir olay gelince paniklediler. Saldırıda yaralanan olmadı” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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