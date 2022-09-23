YAŞAM
23 Eylül 2022 - 15:31

Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne'de terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasaya aykırı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör örgütü üyesini yakaladı.

YAŞAM
23 Eylül 2022 - 15:31
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Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı


Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yunanistan'a yasaya aykırı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ, 1 DHPK/C ve 2 PKK üyesi olmak suretiyle 21 silahlı terör örgütü üyesini yakaladığı belirtildi. Terörle mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

Özlem Ceylan
 



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Haber Editörü
Haber Editörü
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