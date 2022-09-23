Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı













Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yunanistan'a yasaya aykırı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ, 1 DHPK/C ve 2 PKK üyesi olmak suretiyle 21 silahlı terör örgütü üyesini yakaladığı belirtildi. Terörle mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.