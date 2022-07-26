GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 15:39

Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını kaybetti! Olayın ardındakiler ortaya çıktı

Yunanistan’da 22 yaşındaki İngiliz turist feci şekilde can verdi. Mikanos’tan Atina’ya gitmek üzere bindiği helikopterden inen jet sosyete, helikopterin pervanesine takıldı. Korkunç kazanın nedeni araştırılırken uzmanlar helikopterin indiği andan sonraki 50 saniyenin sırrına dikkat çekti. İşte detaylar...

GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 15:39
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Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını kaybetti! Olayın ardındakiler ortaya çıktı


22 yaşında olan İngiliz Jack Fenton Yunanistan'ın Mikanos bölgesinden Atinay'ya helikopterle geçerken korkunç bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Yanında kız kardeşi ve üç kişi daha ile beraber tatil yapan Fenton, helikopterin çalışan pervanesine takıldı ve korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Olayın detayları ise duyanları şaşkına çevirdi.

Yunanistan'ın Spata şehrinde meydana gelen kan donduran olay sonucunda bir kişi hayatını kaybederken etraftakiler ise ne olduğunu anlayamadı.



İki farklı senaryo

Olayla alakalı olarak 22 yaşındaki gencin helikopterden "Selfie çekmek için mi yoksa telefonla konuşmak için mi indi?" sorusu gündem oldu.

İnmesine neden izin verildi?

Yaşanan korkunç olayın hemen sonrasında acil servis ekipleri olay yerine intikal ederek müdahalede bulundu. Lakin 22 yaşındaki Fenton'ın anında öldüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin olarak "Bir trajediden bahsediyoruz - asla olmaması gereken eşi görülmemiş bir trajedi" dedi.

Olayın nedenine ilişkin araştırmalar sürerken bu tehlikenin oluşmasına nasıl izin verildiği sorusu kafalarda canlandı.

Diğer pilot inişten vazgeçti

Bir başka helikopterle hayatını kaybeden gencin anne ve babasını taşıyan pilot ise olayı görür görmez iniş yapmaktan vazgeçti. Anne ve babanın dehşet anları görmemesi için plansız bir şekilde Atina Uluslararası Havaalanı'na indi.

Kazadan sonra Yunan polisleri olay yerini incelemeye başladı. Helikopter pilotunun rotorlar dönerken yolcuların inmesine neden izin verdiği araştırılmaya başlandı.

50 saniyenin sırrı

Bunun yanı sıra Yunan basınında ortaya çıkan haberlere göre helikopter pervanelerinin 50 saniyede onları durduran birisi olmadığı müddetçe en az 2 dakika daha çalışacağı belirtilirken, pilotun bu durumu yolculara izah edip etmediği merak edildi.

Uzmanlar, helikopter kapısının güvenliğinin olmadığını belirtirken "Kapıyı açıp çıkmak isteyen var mı?" diye yolculara sorması gerektiğini açıkladı.

Uzmanlar, Sivil Havacılık Teşkilatının bu olayı araştıracağını, böyle kazalarda izlenen bir prosedürün olduğunu ve eğer pilotun hatası varsa olayların adam öldürmeye kadar gideceğini bildirdi.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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