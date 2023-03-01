DÜNYA
01 Mart 2023 - 11:44

Yunanistan'da yük treni ile yolcu treni çarpıştı! Onlarca ölü ve yaralı var..

Yunanistan'da bir yolcu treni bir yük treniyle çarpıştı. İlk incelemeler, kazada 32 kişinin öldüğünü ve 85 kişinin yaralandığını gösterdi. Kaza için Türkiye'den taziye mesajı yayınlandı.

DÜNYA
01 Mart 2023 - 11:44
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Yunanistan'da yük treni ile yolcu treni çarpıştı! Onlarca ölü ve yaralı var..
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Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin yayınladığı bir haberde Larisa kentinin kuzey bölgesinde bulunan Tempe bölgesinde yolcu ve yük treni çarpıştı. Edinilen bilgilere göre Atina'dan Selanik'e giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni ile Larissa kenti dışında bir noktada kafaya kafaya çarpıştı.

Yolcuların olduğu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı bildirilirken öndeki vagonun yanarak yandığı kazada 32 kişi öldü, 25'i ağır olmak üzere 85 kişi yaralandı.



Yunanistan'da yük treni ile yolcu treni çarpıştı

TRENDE 346 YOLCU VARDI

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin içinde 346 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kaza mahallinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazadan sonra Larissa valisi yaptığı açıklamada, çarpışmanın ciddiyetinin yolcu treninin ilk dört vagonunun raydan çıktığını ve ikisinin tamamen hizmet dışı kaldığını söyledi.

Yunanistan'da yük treni ile yolcu treni çarpıştı

Vali, yaklaşık 250 yolcunun otobüsle Selanik'e tahliye edildiğini bildirdi. Tesalya valisi Kostas Agorastos, ERT'ye çarpışmanın etkisiyle 1. ve 2. vagonların yangının hemen ardından tanınmaz bir durumda olduğunu ifade etti.

Tembi Belediye Başkanı Manolis, kazanın hemen ardından yaptığı açıklamasında yolcu treninin ilk üç vagonundaki sıcaklığın bin 500 santigrat dereceye yükseldiğini söyledi.

Yunanistan'da yük treni ile yolcu treni çarpıştı

Kazayla ilgili olarak görevli bir istasyon şefi tutuklanırken, demiryolu işletmecisi Hellenic Train'in temsilcileri de polise ifadelerini verdiler. Kazanın ardından tren yolcuları otobüsle Selanik, Larisa ve Katerini'ye sevk edilirken Sağlık Bakanı Thanos Prevlis de olay yerinde inceleme çalışmalarını sürdürdü.

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