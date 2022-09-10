YAŞAM
10 Eylül 2022 - 20:20

Yunanistan Ege'de gemiye ateş açtı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisinde bulunan 18 kişiye 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açtığını bildirdi.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 20:20
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Yunanistan Ege’de gemiye ateş açtı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, “10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda hareket halinde olan Komoros bayraklı ‘Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir. Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay konusu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır” diye konuştu.

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