Yunanistan gazetesi duyurdu: NATO tedirginliği başladı! S-300 gizli operasyonda son durum













Yunan gazetesi duyurdu

Yunanlar tarafından atılan S-300'ler üzerine gerginlikler artış gösterirken radar kilit gerilimi de tedirginleştirdi. Bu duruma karşılık sessiz kalmayan Türkiye, atılan radar kilitleri üzerine NATO'ya meydan okuduğu ortaya çıktı. Ankara, NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde konuyu dünya gündemine taşıyacak. Milli Savunma Bakanlığı, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk F-16'larına, Yunanistan'ın envanterindeki Rus yapımı s-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeler yapılıyor. Yunan basını içerisinde çalkantılar devam ederken Ta Nea gazetesi içinde rador görüntüleri yayınlandığı belirtildi. Gazete, sahte ve kurcalanmış görüntülerin uzmanlar tarafından gündeme geleceği altı çizildi.Ta Nea gazetesi içerisinde S-300'lerin gizli bir operasyon da ilerlediği gündeme gelirken ABD'nin 'arzusu' ile Yunan ve Kıbrıs Rum kesiminin onayının olmasıyla Girit'e nakledildiği belirtildi.