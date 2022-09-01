Yunanlar tarafından atılan S-300'ler üzerine gerginlikler artış gösterirken radar kilit gerilimi de tedirginleştirdi. Bu duruma karşılık sessiz kalmayan Türkiye, atılan radar kilitleri üzerine NATO'ya meydan okuduğu ortaya çıktı. Ankara, NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde konuyu dünya gündemine taşıyacak. Milli Savunma Bakanlığı, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk F-16'larına, Yunanistan'ın envanterindeki Rus yapımı s-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeler yapılıyor. Yunan basını içerisinde çalkantılar devam ederken Ta Nea gazetesi içinde rador görüntüleri yayınlandığı belirtildi. Gazete, sahte ve kurcalanmış görüntülerin uzmanlar tarafından gündeme geleceği altı çizildi.
DÜNYA
01 Eylül 2022 - 19:22
Yunanistan gazetesi duyurdu: NATO tedirginliği başladı! S-300 gizli operasyonda son durum
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikler devam ederken Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki görev uçuşları üzerine Yunanistan tarafından s-300'lerle atılan radarlar tartışmaları başlattı. Yunanların harekete geçmesi üzerine görüntülerin NATO'ya gönderileceği iddia edildi.
DÜNYA
01 Eylül 2022 - 19:22
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