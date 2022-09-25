DÜNYA
25 Eylül 2022 - 11:00

Yunanistan'ın Ege'de 'Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevkiyatı görüntülendi

Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'deki 'Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği görüldü.

DÜNYA
25 Eylül 2022 - 11:00
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Yunanistan'ın Ege'de 'Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevkiyatı görüntülendi


Yunanistan'ın GASA'lara yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi. Güvenlik kaynaklarından dahil edilen bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a hareket halinde olduğunu belirledi. Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekti.

"Kabul edilemez"



Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi. GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını idda eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini, "Asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

"Kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir"

Yunanistan'ın bu iki adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu son sevkiyatlarla da ABD'nin kendisine hibe ettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğini izah etti. Türkiye'nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarının yanı sıra çözüm için bir araya gelinmesine yönelik davetlerini hatırlatan kaynaklar, “Yunanistan'ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve _#4# provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek
 

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Haber Editörü
Haber Editörü
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