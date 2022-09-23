GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 20:46

Yunanistan'ın kara lekesi: 201 yıllık acı Mora Katliamı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, 1821 yılında Yunanlıların Türk ve Müslüman toplumuna yönelik katliamında hayatını kaybedenleri anma programı düzenlendi.

GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 20:46
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Yunanistan'ın kara lekesi: 201 yıllık acı Mora Katliamı


01 yıllık acı Mora katliamı unutulmuyor. Edirne Balkan Türkleri Federasyonu tarafından Babaeski ilçesinde, 1821 Mora katliamında Türk-Müslüman toplumuna uygulanan soykırımda hayatını kaybedenleri anma programı düzenlendi. Çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen anma programına federasyon yetkilileri, üyeleri ve üye dernekler katıldı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hacıoğlu, Türk ve Müslüman topluluğuna yapılan katliamı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, “Bugün Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'na üye 48 vilayetin 10 merkezi federasyon bünyesinde aynı zamanda da aynı gün içerisinde 201 yıl önce Yunanlıların, Yunan çetelerinin ve dış güçlerin destekleriyle Mora'da başlatılan Türk ve Müslüman toplumuna karşı uyguladıkları asimilasyonu anmaktayız. Adana'da, İzmir'de, Bursa'da, Samsun'da ve Trakya'yı temsilen bugün burada Babaeski'de bir anma programı düzenliyoruz. Yunanlılar 201 yıl önce bu katliamı maalesef kabul etmiyorlar. Bunu uluslararası arenada yokmuş gibi saymak için çalışıyorlar” dedi.



"Yunanistan'a göç eden, savaşlardan kaçan, ülkelerinde olumsuz durumlardan Avrupa'ya sığınmak isteyen göçmenlere uygulamış olduğu insanlık dışı muamelelere şahit oluyoruz"

Yunanistan'ın Avrupa'ya sığınmak isteyen göçmenlere hem bir uygulamış oldukları insanlık dışı muamelelere tanık olduklarını vurgulayan Hacıoğlu, “Bugün de Yunanistan maalesef hem bir devam etmektedir. Bugün malumunuz basından takip ediyorsunuzdur. Türkiye'den veya bir başka bölgeden Yunanistan'a göç eden, savaşlardan kaçan ülkelerinde olumsuz durumlardan Avrupa'ya sığınmak isteyen göçmenlere uygulamış olduğu insanlık dışı muamelelere tanık oluyoruz. Biz bu sayede anma törenlerinde bu söylemlerle hiçbir zaman kin ve nefret tohumları ekmek istemiyoruz. Tam aksine bizler diyoruz ki tarihi unutmayacağız. Geçmişimizi unutmayacağız ki geleceğimize emin adımlarla bakabilelim, yürüyebilelim. Yüce Allah bize bu coğrafyayı nasip etmiş. Bu komşularla yaşamak zorundayız. Biz her an dünyada barış, ülkemizde barış istiyoruz. Kuruluş amaçlarımız, Balkan Türkleri Derneğinden başlayarak federasyonların ve konfederasyon tüzüklerini kuruluş amaçlarımızın ana başlıklarından bir tanesi Balkan ülkelerinde yaşayan kandaşlarımız Türkler ve akrabalarımız Müslüman toplulukların o yaşadıkları ülkelerde, ülkelerin yasalarına uygun bir şekilde, barış içerisinde ve refah içerisinde yaşamaları için katkı sağlamaktır ve Türkiye ile Bulgaristan başta olmak üzere, Batı Trakya, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Romanya, Moldovya, Gagavuzya'daki kardeşlerimiz bunların orada eşit şekilde, eşit vatandaş olarak yaşamaları için gayret gösteriyoruz. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti her vatandaşına eşit şekilde davranıyor, sosyal hayatın tüm alanlarında tüm vatandaşlarına eşit şekilde fırsat veriyor ise Balkanlar'da yaşayan insanlarımızın da hem bir yaşamasını istiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi Yunanistan kendi yapmış olduğu yani tarihine kara leke. Bu kanlı asimilasyon girişimlerini ve insanları katlettiği olayları yok sayıyor. Herkes kendi tarihine baksın. Çameria gibi Mora Katliamı da Yunanistan'ın tarihinde kara bir leke olarak kalacak. Bizler bir sivil toplum kuruluşu olarak bu katliamları, bu asimilasyon girişimlerini asla unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından araştırmacı-tarih öğretmeni Cevat Sedes, katılımcılara 1821 Mora katliamı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Hüseyin Çanlı
 

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Haber Editörü
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