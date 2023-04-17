DÜNYA
17 Nisan 2023 - 10:16

Yunanistan manşetlerinde İMECE şaşkınlığı: İlk sayfadan kritik özelliğini paylaştılar!

Türkiye'nin ilk milli ve yerli yüksek çözünürlüğe sahip gözlem uydusu İMECE, dördüncü denemenin sonunda başarıyla fırlatıldı. İMECE, Yunan basınının gündeminde ilk sırayı aldı. Yunan basını, IMECE'yi öne çıkarırken, uydunun temel yeteneklerini "Türkiye ilk kez bu fırsatı yakaladı" ifadeleriyle duyurdular.

DÜNYA
17 Nisan 2023 - 10:16
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yunanistan manşetlerinde İMECE şaşkınlığı: İlk sayfadan kritik özelliğini paylaştılar!


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) başlattığı UZAY tarafından tasarlanıp geliştirilen İMECE, dördüncü denemenin sonunda uzaya fırlatılarak yörüngede yer alması sağlandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanları kullanarak geliştirdiği HD görüntü uydusu İMECE, daha öncesinde kötü hava şartları nedeniyle üç kez ertelenmişti. Uzayda beş yıl kalması amaçlanan IMECE, ABD Uzay Kuvvetleri Vandenberg İstasyonu'ndan dördüncü denemesinde fırlatıldı.

Yunanistan manşetlerinde İMECE şaşkınlığı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMECE'nin açılış töreninde görüntülü mesaj göndererek, "Ülkemize stratejik yetenekler kazandıracak" notunu paylaşmıştı. İlk sinyali alan IMECE, Yunanistan'da günlük bir olay haline geldi. Birçok Yunan gazetesi sayfalarını Türkiye'nin yerli uydusunun özelliklerini yazmak için ayırdı.

YUNANİSTAN BASINI İMECE'Yİ İLK SAYFALARDAN DUYURDU

Yunanistan manşetlerinde İMECE şaşkınlığı

Flash.gr "Türkiye İlk Casus Uydusunu Fırlattı" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı. Habere göre, İMECE'nin uçuş bilgisayarlarından haberleşme ve optik sistemlerine kadar tüm kilitleme sistemleri Türkiye'de geliştirildi.

"Türkiye ilk yüksek çözünürlüğe sahip uydusunu fırlattı." diyen Kathimerini gazetesi ise IMECE'nin savunma amaçlı da kullanılabileceğini vurguladı. Aynı haberde, Türkiye'nin ilk kez bir metreden daha da küçük olan nesneleri ayrıntılı olarak inceleyebilen kameralı uydusunu yörüngeye yerleştirdiği de açıklandı.

Yunanistan manşetlerinde İMECE şaşkınlığı

iEidsesis, "Türkiye İlk Gözlem Uydusunu Fırlattı" başlıklı mesajında, "Bu uydu, beş yıllık görev süresi boyunca dünya genelinden görüntüler alacak" dedi.

Newsbomb da IMECE'yi "Türk yapımı yüksek çözünürlüğe sahip olan gözlem uydusu" olarak tanımladı. "Casus uyduya" benzetilen haberde, "uydular Dünya'nın her yerinin fotoğrafını çekebilecek" deniyordu.

Moneyreview.gr tarafından yayınlanan haberde, uydunun savunmanın dışında afet yönetimi ve tarım alanlarında faydalı olacağı bilgisini paylaşarak, "Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay İstasyonu'ndan Türk yapımı IMECE uydusu fırlatıldı" dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ