Yunanistan manşetlerinde İMECE şaşkınlığı: İlk sayfadan kritik özelliğini paylaştılar!













YUNANİSTAN BASINI İMECE'Yİ İLK SAYFALARDAN DUYURDU





Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) başlattığı UZAY tarafından tasarlanıp geliştirilen İMECE, dördüncü denemenin sonunda uzaya fırlatılarak yörüngede yer alması sağlandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanları kullanarak geliştirdiği HD görüntü uydusu İMECE, daha öncesinde kötü hava şartları nedeniyle üç kez ertelenmişti. Uzayda beş yıl kalması amaçlanan IMECE, ABD Uzay Kuvvetleri Vandenberg İstasyonu'ndan dördüncü denemesinde fırlatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMECE'nin açılış töreninde görüntülü mesaj göndererek, "Ülkemize stratejik yetenekler kazandıracak" notunu paylaşmıştı. İlk sinyali alan IMECE, Yunanistan'da günlük bir olay haline geldi. Birçok Yunan gazetesi sayfalarını Türkiye'nin yerli uydusunun özelliklerini yazmak için ayırdı.Flash.gr "Türkiye İlk Casus Uydusunu Fırlattı" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı. Habere göre, İMECE'nin uçuş bilgisayarlarından haberleşme ve optik sistemlerine kadar tüm kilitleme sistemleri Türkiye'de geliştirildi. "Türkiye ilk yüksek çözünürlüğe sahip uydusunu fırlattı." diyen Kathimerini gazetesi ise IMECE'nin savunma amaçlı da kullanılabileceğini vurguladı. Aynı haberde, Türkiye'nin ilk kez bir metreden daha da küçük olan nesneleri ayrıntılı olarak inceleyebilen kameralı uydusunu yörüngeye yerleştirdiği de açıklandı.iEidsesis, "Türkiye İlk Gözlem Uydusunu Fırlattı" başlıklı mesajında, "Bu uydu, beş yıllık görev süresi boyunca dünya genelinden görüntüler alacak" dedi. Newsbomb da IMECE'yi "Türk yapımı yüksek çözünürlüğe sahip olan gözlem uydusu" olarak tanımladı. "Casus uyduya" benzetilen haberde, "uydular Dünya'nın her yerinin fotoğrafını çekebilecek" deniyordu. Moneyreview.gr tarafından yayınlanan haberde, uydunun savunmanın dışında afet yönetimi ve tarım alanlarında faydalı olacağı bilgisini paylaşarak, "Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay İstasyonu'ndan Türk yapımı IMECE uydusu fırlatıldı" dedi.