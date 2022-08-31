Yunanlılar Balıkçı Teknesinde 65 Göçmeni Geri Itti













Datça ve Dalaman açıklarında da 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.Akşam saatlerinde Fethiye ilçesi açıklarında Libya'ya ait olduğu düşünülen bir balıkçı teknesinde birden fazla düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botları gönderdi.Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen balıkçı teknesi içindeki 65 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik batlarına alınarak kurtarıldı.Datça ilçesi açıklarında ise can salları içerisinde Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dalaman ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.Üç ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 153 düzensiz göçmen kurtarılırken, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.