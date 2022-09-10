YAŞAM
10 Eylül 2022 - 23:31

Yunanlılar göçmenleri böyle geri itti

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi, Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 23:31
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Yunanlılar göçmenleri böyle geri itti


9 Eylül 2022 tarihinde Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca yakalanıp Türk karasularına itilmesi, ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılması, anbean kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi” ifadelerine yer verildi.



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