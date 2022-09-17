YAŞAM
17 Eylül 2022 - 15:43

Yunanlılar Türk balıkçı teknesini taciz etti

Çanakkale'de Gökçeada ile Semadirek adası arasındaki Uluslararası karasularında avlanan balıkçı İlker Özdemir'in teknesine Yunan Sahil Güvenliği ikinci kez taciz etti.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 15:43
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yunanlılar Türk balıkçı teknesini taciz etti

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında avlanmak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda olduğu halde Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine karşı karşıya geldi. Yunan botu, rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir'in teknesinin çevresinde hızla turlayıp taciz anları personel tarafından saniye saniye kaydedildi. Daha öncede Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tacizlerine boyun eğmeyerek, Yunanlılara adeta kafa tutan balıkçı İlker Özdemir o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Olayın uluslararası sularda yaşandığını belirten İlker Özdemir, “Bu zaman zaman bize yapılıyor, bu bölgelerde avlanıyoruz. Fakat bulunduğumuz yerler uluslararası sular biz bunu bağıra bağıra söylüyoruz. Mavi vatan her şekilde, onlar taciz etmekten bıkmıyorlar. Bizde onlara cevap vermekten bıkmayacağız. Devletimiz yanımızda, Sahil Güvenliğimiz yanımızda. Hep söylüyoruz, bunu bilin diye anlatıyoruz. Yine sorun yaşadık, yine baskıda bulundular. Yine bertaraf ettik. Bu böyle sürecek anlaşılan” dedi.

Yunan Sahil Güvenlik Türk balıkçıların teknesini batırmakla tehdit etmişti

Gökçeada açıklarındaki 31 Ocak günü İlker Özdemir, yanındaki 2 arkadaşıyla uluslararası sularda Zürafa Kayalıkları mevkiinde avlanırken, Yunan Sahil Güvenlik unsurları gelmişti. Yunan görevliler, Özdemir'den geri dönmelerini talep etmişti. Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu ifade ederek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söylemişti. Özdemir'in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir müddet sonra bölgeden ayrılmış, Özdemir'in arkadaşlarından biri, o anları cep telefonuyla kayda almıştı. İlker Özdemir ise yaşanan bu olay sonrası görüntüleri resmi twitter hesabından paylaşmıştı.

Enishan Keskin - Mustafa Suiçmez

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bursa'da cezaevine bombalı saldırı düzenleyen terörist böyle yakalandı
Bursa'da cezaevine bombalı saldırı düzenleyen terörist böyle yakalandı
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Taksim’de otelde yangın
Taksim’de otelde yangın
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Son Haberler
Bursa'da cezaevine bombalı saldırı düzenleyen terörist böyle yakalandı
Bursa'da cezaevine bombalı saldırı düzenleyen terörist böyle yakalandı
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Taksim’de otelde yangın
Taksim’de otelde yangın
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla...
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü