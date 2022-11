Yürek burkan görüntüler! 2 kişinin ata yaptığı işkence herkesi kızdırdı!

At arabasıyla hurda taşıdılar, yetmedi atın yüzüne vurarak işkence yaptılarArnavutköy'de yürek burkan görüntüler yaşandı.Arnavutköy'de at arabasıyla hurda metal toplayan 2 kişi işkenceyle ata zor anlar yaşattı. Kemerle atın yüzüne çarptığı an bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntüye alındı. Dün akşam Arnavutköy Hicret Mahalle'de, sarhoş olduğu ve hurda işiyle uğraştığı iddia edilen iki kişinin atlara yaptığı işkence, onları camdan gören vatandaşların tepkisini topladı. Şahısların ata kemerle vurdukları cep telefonu kamerasıyla görüntüye alındı. Bu anları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla kaydederek polise haber verdi. Polis ekipleri, kendilerini taşıyan ata işkence yapanları takibe aldı.