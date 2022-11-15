Dizi
15 Kasım 2022 - 10:56

Yürek Çıkmazı dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak? Yürek Çıkmazı dizisi final tarihi

TRT 1 ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Yürek Çıkmazı dizisinin reytingleri artmaya başladı. Salı akşamları ekrana gelen Yürek Çıkmazı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş ve Baba gibi yapımlarla rekabet ediyor. İzleyiciler Yürek Çıkmazı dizisi ne zaman final yapacağını merak ediyor.İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

Dizi
15 Kasım 2022 - 10:56
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Yürek Çıkmazı dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak? Yürek Çıkmazı dizisi final tarihi
Gold Film tarafından yapılan Yürek Çıkmazı dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladı. 33 bölümlük sözleşme imzalanırken uzun soluklu sözleşme ile dizinin bölüm başı maliyeti düşürülmeye çalışıldı. Yani Yürek Çıkmazı dizisi birkaç bölümlük sözleşme yerine uzun bir sözleşme imzalayarak kendi maliyetini düşürmüş oldu. Yürek Çıkmazı dizisinin final tarihi merak ediliyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yürek Çıkmazı dizisinde herhangi bir sorun olmaması durumunda 13 Haziran 2023 tarihinde final yapması bekleniyor. Başarılı reyting oranlarına ulaşması durumunda ise 2. sezon için anlaşma yapılabileceği ifade edildi.

Yürek Çıkmazı dizisinin düşük reyting olması beklenmezken erken final kararı da gündemde yer almıyor. Dizinin 3 ve üzerinde reyting alması durumunda ise 2. sezon onayı alacağı ifade ediliyor. Yürek Çıkmazı dizisi 33 bölüm olarak ekrana gelecek. Ancak reyting oranlarına bağlı olarak dizinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı sezon sonu belli olacak.

Yürek Çıkmazı final

YÜREK ÇIKMAZI DEVAM EDECEK Mİ?

Yürek Çıkmazı dizisi ekranlarda yer almaya devam edecek. Düşük reyting almış olsa bile sezon sonuna kadar dizisi ekranlarda yer alacak. Dizinin final tarihi ise 13 Haziran 2023 olarak açıklandı. Dizinin hikayesi nedeniyle birkaç bölüm önce sezon finali yapma ihtimali de bulunuyor.

Dizi hikayesi ile izleyiciyi etkilemeyi başardı. Psikopat bir adam olan Yılmaz'a Mesut Akusta hayat verirken, eşinden şiddet gören bir kadını canlandıran Cennet’e ise Ayça Bingöl hayat veriyor. Acı dolu hikaye ile birlikte yeni aşklarda ortaya çıkarken Halil ve Zeynep’in vazgeçilmez aşkı çok konuşulacak.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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