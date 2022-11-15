Gold Film tarafından yapılan Yürek Çıkmazı dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladı. 33 bölümlük sözleşme imzalanırken uzun soluklu sözleşme ile dizinin bölüm başı maliyeti düşürülmeye çalışıldı. Yani Yürek Çıkmazı dizisi birkaç bölümlük sözleşme yerine uzun bir sözleşme imzalayarak kendi maliyetini düşürmüş oldu. Yürek Çıkmazı dizisinin final tarihi merak ediliyor. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
Dizi
15 Kasım 2022 - 10:56
Yürek Çıkmazı dizisi kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak? Yürek Çıkmazı dizisi final tarihi
TRT 1 ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Yürek Çıkmazı dizisinin reytingleri artmaya başladı. Salı akşamları ekrana gelen Yürek Çıkmazı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş ve Baba gibi yapımlarla rekabet ediyor. İzleyiciler Yürek Çıkmazı dizisi ne zaman final yapacağını merak ediyor.İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
Dizi
15 Kasım 2022 - 10:56
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