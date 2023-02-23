Yürek yakan detay Müge Anlı'da ortaya çıktı! Taner Savut'un cansız bedeni o küçük detay sayesinde bulundu!







CENAZELER KARIŞMIŞTI! MÜGE ANLI, TANER SAVUT'UN CANSIZ BEDENİNİ O DETAYDAN BULDU







YÜZÜK DETAYI

"FENERBAHÇE HEDEFİ VARDI"

Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Feyzi Layiç, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanarak yardım çağrısında bulundu ve programda, Savut'un kayboluşuna ilişkin detaylar ortaya çıktı.6 Şubat'ta Kahramanmaraş'da merkezli iki büyük deprem meydana geldi ve "Yüzyılın Felaket" olarak adlandırılan deprem de harap oldu. Şehrin en lüks binalarından biri olan lüks Rönesans konutu, bir yığın betona indirildi. Ancak, binada yaşayan Hatayspor Spor Direktörü Taner Savut'un haberi yoktu.Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut, orta saha oyuncusu Christian Atsu ile birlikte çöken Rönesans Residence'ın enkazı altında kaldı ve depremin ardından 13. günde Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Savut'un hayatta olup olmadığı henüz bilinmiyordu. Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un depremde kaldığı Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybetmesinin ardından cansız bedeni bulunamamıştı. Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Feyzi Layiç, atv kanalını arayarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı ve Taner Savut'un bulunması için yardım çağrısı yaptı. Layiç, bir hastanede yatan ya da bilinci yerinde olmayan Savut'un olabileceğini söyledi. Bu sırada, Adanalı bir aile Müge Anlı'yı arayarak depremde hayatını kaybeden akrabalarına ait olduğunu düşündükleri bir cenazeyi Adana'ya götürdüklerini belirtti ve "Buradaki cenaze size ait olabilir" dedi.Ali Savut, kardeşi Taner Savut'u elindeki yüzüğü tanıyarak. Daha sonra DNA testi yapıldı ve cesedin DNA'sı ile Ali Savut arasında yüzde 90'lık bir eşleşme bulundu. Adana'ya götürülen cesedin Taner Savut'a ait olduğu belirlendi. Umutla bekleyen Savut ailesi haberle yıkıldı. Acı haberi canlı yayında duyuran Müge Anlı, "Bildiğiniz gibi Fevzi Layiç, Taner Savut'a ulaşamadıklarını belirtmişti. Maalesef kaldığı bina çökmüştü, altında bulunamadığı bildirildi. Bir izleyicimiz depremde hayatını kaybeden yakınlarına ait olduğunu düşündüğü bir ceset bulmuş ancak sonradan öyle olmadığını anlamış.Kardeşi cesedi yüzükten teşhis etmiş. Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." Sabah.com.tr'nin haberine göre, Savut'un yakın arkadaşı ve eski Fenerbahçeli Fevzi Layiç, daha önce arkadaşını bulması için Müge Anlı'yı arayarak yardım talebinde bulunmuştu. Layiç, ilk ceset bulunduğunda Savut'un ağabeyinin şüphelenmeye başladığını ve onun olup olmadığından emin olamadığını anlattı. Daha sonra Adanalı aile gelip "Bu bizim akrabamız" diyerek cenazeyi aldı. Ertesi gün aile gelip, "Bu bizim akrabamız değil. Senin de şüphen vardı, muhtemelen akrabandır" dediler. Yanlış bedeni aldıkları için büyük bir kavga çıktı ve bir öfke patlaması yaşandı. DNA testi için Adana'ya koştular ve Savut'un ağabeyi cesedi görünce hemen tanıdı. Test sonucu, cesedin Taner Savut'a ait olduğunu doğruladı. Eski Fenerbahçeli oyuncu Fevzi Layic, Taner Savut'un son telefon görüşmesinden de bahsetti ve transfer çalışmalarıyla ilgili 20 gün önce konuştuklarını söyledi. Savut'un son zamanlarda yoğun bir tempo içinde olduğunu ve 25 senelik arkadaşı olduğunu belirten Layic, Savut'un düzgün karakterli biri olduğunu ve kendisine çok hak ettiğini ifade etti.Fevzi Layic, Taner Savut'un kariyer hedeflerini ve gelecekte hangi takımda çalışmak istediğini açıklarken, Savut'un sportif direktörlük ve idari pozisyonlara geçmeyi planladığını belirtti. Layic, Savut'un futbolu iyi bilen ve başarılı bir isim olduğunu vurguladı ve geçmişte çalıştığı yerlerde de başarılı performanslar sergilediğini ifade etti. Savut'un ailesinin deprem anında yanında olmadığı ve Manisa'da yaşadığı bilgisini de paylaşan Layic, Savut'un 25 senelik arkadaşı olduğunu ve kendisine çok şey borçlu olduğunu söyledi.