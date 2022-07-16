Kocaeli'de yürekleri burkan bir olay yaşandı. 63 yaşındaki Nesrin Kütükçü beraber yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından evinde ölü bulundu. Nesrin Kütükçü'nün ölümü ile ilgili polis soruşturması devam ediyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 13:53
Yürekleri burkan bir haber daha Kocaeli'den geldi! Nesrin Kütükçü dini nikahlı eşi tarafından ölü bulundu
İnternet üzerinden en çok araştırılan haberlerden biri de Kocaeli'de evinde ölü bulunan Nesrin Kütükçü ile ilgili oldu. Peki Nesrin Kütükçü öldürüldü mü? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 13:53