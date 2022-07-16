GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 13:53

Yürekleri burkan bir haber daha Kocaeli'den geldi! Nesrin Kütükçü dini nikahlı eşi tarafından ölü bulundu

İnternet üzerinden en çok araştırılan haberlerden biri de Kocaeli'de evinde ölü bulunan Nesrin Kütükçü ile ilgili oldu. Peki Nesrin Kütükçü öldürüldü mü? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
16 Temmuz 2022 - 13:53
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Yürekleri burkan bir haber daha Kocaeli'den geldi! Nesrin Kütükçü dini nikahlı eşi tarafından ölü bulundu


Kocaeli'de yürekleri burkan bir olay yaşandı. 63 yaşındaki Nesrin Kütükçü beraber yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından evinde ölü bulundu. Nesrin Kütükçü'nün ölümü ile ilgili polis soruşturması devam ediyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nesrin Kütükçü öldürüldü mü

Geçtiğimiz gün akşam 18.00 saatlerinde Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak'ta yaşayan Nesrin Kütükçü dini nikahlı eşi tarafından evinin salonunda çıplak halde ölü bulundu. Nesrin Kütükçü'nün dini nikahlı eşinin adı henüz öğrenilemedi. Nesrin Kütükçü'yü bulan dini nikahlı eşi olayı görür görmez 112 acil servisi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri ise 63 yaşındaki Nesrin Kütükçü'nün hayatını kaybettiğini söyledi.



Kocaeli Nesrin Kütükçü Öldürüldü Mü

Nesrin Kütükçü ölüm sebebi

Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve çevrede detaylı araştırma başlattı. Nesrin Kütükçü'nün cenazesi morga kaldırıldı. Aynı zamanda talihsiz kadının kalp ile ilgili rahatsızlığı olduğu ve stent takıldığı da belirlendi. Nesrin Kütükçü'nün dini nikahlı eşinin de ifade işlemleri devam ediyor. Kesin ölüm sebebinin ise yapılan otopsi sonucundan sonra belirleneceği ve olayın soruşturmasının devam ettiği belirlendi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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