Yürekleri yakan haber bu sefer Van'dan geldi! Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt'un baba ocağına ateş düştü







Van'dan şehit haberi







EYP infilakı sonucunda Van'da Uzman Jandarma Çavuş olarak görevini yapmakta olan Mustafa Bozkurt'un şehit haberi İçişleri Bakanlığı tarafından verildi. Yürekleri yakan haberin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.43 yaşında olan ve Uzman Jandarma Çavuş olarak görevinin başında olan Mustafa Bozkurt'un evine ateş düştü. Mustafa Bozkurt'un üç çocuğu ve eşinin, ailesinin yüreği yandı. Mustafa Bozkurt'un cenazesi memleketi Kayseri'de defnedilecek. İçişleri Bakanlığı şehit haberini şöyle açıkladı;"Saat gece 03.30 esnalarında Van Çatak ilçesinde başlayan Eren Abluka- 22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu sırasında daha önce yerleştirilmiş olan EYP infilakı sonucunda 1 jandarma personelimiz şehit oldu, 1 jandarma personelimiz de yaralandı. Şehit personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı askerimize de acil şifa dileriz."