Yurt dışı fiyatlarında oluşan artışlar benzine yeni zam getiriyor!













GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle vatandaşlar benzin ve motorin fiyatların yakından takip etmeye devam ediyor. Brent ham petrolü 83,5 dolar seviyelerinde işlem görüyor ancak sektör kaynakları benzin fiyatlarının 82-84 kuruş arası artarak bu gece geç saatlerde yürürlüğe girmesinin beklendiğini söylüyor. Motorin grubu için herhangi bir fiyat artış/azalış haberi bulunmamaktadır.İstanbul Motorin: 22.02 Benzin: 18.61 Ankara Motorin: 22.22 Benzin: 18.82 İzmir Motorin: 22.51 Benzin:18.82