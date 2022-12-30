GÜNDEM
30 Aralık 2022 - 16:40

Yurt dışı fiyatlarında oluşan artışlar benzine yeni zam getiriyor!

Akaryakıt piyasasındaki dengesizlikler devam ediyor. Bu belirsizlikler akaryakıt fiyatlarını yakından etkilerken benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibariyle bir zam yapılması bekleniyor.

GÜNDEM
30 Aralık 2022 - 16:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yurt dışı fiyatlarında oluşan artışlar benzine yeni zam getiriyor!


Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle vatandaşlar benzin ve motorin fiyatların yakından takip etmeye devam ediyor.

Brent ham petrolü 83,5 dolar seviyelerinde işlem görüyor ancak sektör kaynakları benzin fiyatlarının 82-84 kuruş arası artarak bu gece geç saatlerde yürürlüğe girmesinin beklendiğini söylüyor. Motorin grubu için herhangi bir fiyat artış/azalış haberi bulunmamaktadır.



benzine 16 kuruş zam

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Motorin: 22.02

Benzin: 18.61

Ankara

Motorin: 22.22

Benzin: 18.82

İzmir

Motorin: 22.51

Benzin:18.82

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
İrem Derici’nin sahnede telefonu çaldı arayan isim Derici’yi şoke etti
İrem Derici’nin sahnede telefonu çaldı arayan isim Derici’yi şoke...
NBA'de dün gece 6 maç oynandı. Alperen ve Doncic karşı karşıya geldi, kazanan Doncic'li Dallas oldu
NBA'de dün gece 6 maç oynandı. Alperen ve Doncic karşı karşıya...
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ten tepki toplayan ‘yardım’ hareketi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ten tepki toplayan ‘yardım’...
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında...
EuroLeague'de maç haftasının ilk günü tamamlandı. Temsilcimiz Efes İsrail'de kaybetti; Obradovic ve Trinchieri'nin düellosu ve çok daha fazlası
EuroLeague'de maç haftasının ilk günü tamamlandı. Temsilcimiz Efes...
Anadolu Efes, EuroLeague'de 2022 yılını mağlubiyetle kapattı. Lacivert Beyazlılar, İsrail'de Maccabi'ye 80-72 mağlup oldu
Anadolu Efes, EuroLeague'de 2022 yılını mağlubiyetle kapattı. Lacivert...
Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, Ankara'da düzenlenen saldırıda öldürüldü!
Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, Ankara'da düzenlenen saldırıda...
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, düzenlediği basın...
Polis Andrew Tate'in evine baskın yaptı! Suçlamalar arasında insan kaçakçılığı ve tecavüz de yer alıyor..
Polis Andrew Tate'in evine baskın yaptı! Suçlamalar arasında insan...
EPDK'dan 2023'e girmeden tüketicilere müjde: Elektrik tarifelerinde yüzde 16 indirime gidildi!
EPDK'dan 2023'e girmeden tüketicilere müjde: Elektrik tarifelerinde...
82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin vefatı spor dünyasını yasa boğdu. Spor dünyasının önemli isimleri, yaptıkları paylaşımlarla Pele'yi andı
82 yaşındaki efsane futbolcu Pele'nin vefatı spor dünyasını yasa...
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'ndan kötü haber! 4 yıllık ilişkinin bitmesine Hafsanur Sancaktutan gösterildi..
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'ndan kötü haber! 4 yıllık ilişkinin...
Yıldız basketbolcu LeBron James 38 yaşına bastı
Yıldız basketbolcu LeBron James 38 yaşına bastı
Neymar Dünya Kupası'nın ardından kırmızı kartla lige başladı
Neymar Dünya Kupası'nın ardından kırmızı kartla lige başladı
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta sona erdi. İşte haftanın sonuçları