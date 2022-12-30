Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle vatandaşlar benzin ve motorin fiyatların yakından takip etmeye devam ediyor. Brent ham petrolü 83,5 dolar seviyelerinde işlem görüyor ancak sektör kaynakları benzin fiyatlarının 82-84 kuruş arası artarak bu gece geç saatlerde yürürlüğe girmesinin beklendiğini söylüyor. Motorin grubu için herhangi bir fiyat artış/azalış haberi bulunmamaktadır.
GÜNDEM
30 Aralık 2022 - 16:40
Yurt dışı fiyatlarında oluşan artışlar benzine yeni zam getiriyor!
Akaryakıt piyasasındaki dengesizlikler devam ediyor. Bu belirsizlikler akaryakıt fiyatlarını yakından etkilerken benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibariyle bir zam yapılması bekleniyor.
GÜNDEM
30 Aralık 2022 - 16:40
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