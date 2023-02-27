KAMU PERSONELİ
27 Şubat 2023 - 11:00

﻿Yurt dışı işi arayana müjde! İsviçre 85 bin işçi arıyor... Aylık 62 bin TL maaş verilecek İşte alım yapılacak o meslekler

İsviçre, dünyanın en gelişmiş ve refah seviyesi yüksek ülkelerinden biridir ve birçok sektörde çalışacak işçilere ihtiyaç duymaktadır. Son zamanlarda, ülkede yaklaşık 85 bin iş pozisyonunun boş kaldığı rapor edildi. İsviçre'de çalışmak isteyenler için başvuru koşulları nelerdir? Hangi mesleklerde ihtiyaç var? Kimler başvurabilir? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

KAMU PERSONELİ
27 Şubat 2023 - 11:00
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﻿Yurt dışı işi arayana müjde! İsviçre 85 bin işçi arıyor... Aylık 62 bin TL maaş verilecek İşte alım yapılacak o meslekler
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İsviçre, dünyanın en gelişmiş ve refah seviyesi yüksek ülkelerinden biridir ve birçok sektörde çalışacak işçilere ihtiyaç duymaktadır. Son zamanlarda, ülkede yaklaşık 85 bin iş pozisyonunun boş kaldığı rapor edildi. İsviçre'de çalışmak isteyenler için başvuru koşulları nelerdir? Hangi mesleklerde ihtiyaç var? Kimler başvurabilir? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

sviçre'nin işçi açığı konusunda ciddi sorunları var. Özellikle sağlık sektörü, turizm otelcilik, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda işçi açığı büyük bir sıkıntı haline geldi. Bu nedenle İsviçre, yurtdışından nitelikli işçileri çekmek için çeşitli çalışma programları ve vize imkanları sunuyor.



yurt dışı

Örneğin, İsviçre'de çalışmak için "L" tipi vizeye başvurmanız gerekiyor. Bu vize türü, İsviçre'de çalışmak için gereken koşulları karşılayan kişilere veriliyor. Vize başvurusu için gereken koşullar arasında dil bilgisi, iş deneyimi, eğitim seviyesi ve sağlık durumu gibi faktörler yer alıyor.

İsviçre'de çalışanların maaşları oldukça yüksek seviyelerde. Örneğin, İsviçre'deki asgari ücret saatlik 23 İsviçre Frangı olarak belirlenmiş durumda. Aylık olarak hesaplandığında bu tutar 4 bin İsviçre Frangı'na tekabül ediyor. Bu da Türk lirası olarak yaklaşık olarak 62 bin TL maaş anlamına geliyor.

Ancak yüksek maaşın yanı sıra, İsviçre'de yaşam maliyetleri de oldukça yüksek. Konut kirası, ulaşım ve diğer giderler oldukça pahalı olduğu için, yüksek maaşlar bile bazı kişiler için yeterli olmayabilir.

yurt dışı

İsviçre'de çalışmak isteyenler için en uygun meslekler arasında doktor, mühendis, bilgisayar uzmanı, turizm çalışanı, hemşire, öğretmen ve finans uzmanı gibi alanlar yer alıyor. Ancak herhangi bir meslek dalında nitelikli işçiler İsviçre'de çalışma imkanına sahip olabilir.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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