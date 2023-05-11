Yurt dışı oyları Ankara'daki TO Congresium'da! Sayımı eş zamanlı başlatılacak..













PARTİ TEMSİLCİLERİ OY SANDIKLARININ BAŞINDAN AYRILMADI

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçim kapsamında 73 ülkede yabancı seçmen kütüğünde kayıtlı 3 milyon 41 bin 6098 seçmene 156 seçmenin oy kullanacağı sandık komisyonları kuruldu ve yabancı delegasyonu oluşturuldu. 9 Mayıs'ta diplomatik misyonlarda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı Avrupa ülkelerinde kullanılan sandıklar uçakla Ankara'ya gönderildi. Türk Hava Yolları'nın Selçuklu, Çatalhüyük ve Rize Artvin uçakları Esenboğa Havalimanı'na aralıklı olarak iniş yaptı.Türk-Avrupa Birliği (AB) Karma Meclis Komisyonu Başkan Yardımcısı AK Partili vekil İsmail Emrah Karayel, oy verme işleminin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiğini söyledi.Gezinin erken saatlerinde yapılan uçak içi ve bagaj denetimlerine dikkat çeken Karayel, "Bu oylamalar yapılırken, bu oylar uçağa bindirilirken tüm siyasi parti temsilcileri bu sandıkların yanındaydı." dedi. Sandık başında durulduğunu, oy pusulalarının teslim tutanaklarının imzalandığını ve sandıkların paketlenmesinin izlendiğini belirten Karayel, yurt dışında oy kullanan tüm seçmenlere teşekkür etti. Oyların nakil işlemleri sırasında parti genel başkanlığını yürüten İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda CHP'nin Yurtdışı Kuruluşlar Koordinatörlüğünü yapan Yüksel Mansur Kılınç, yurt dışında 73 ayrı ülkede kurulmuş olan sandıklarda en çok temsilin CHP'den olduğunu söyledi. Uçakta AK Parti, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti temsilcilerinin bulunduğunu kaydeden Kılınç, partilerin yurt dışında oy kullandırmak için çok çaba sarf ettiğini ifade etti.Yabancı delegeler için oy sayısının yeterli olmadığı ve mutlak surette artırılması gerektiği konusunu vurgulayan Yüksel Mansur Kılınç, oy verme işlemlerinin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiğini söyledi. Uçak iniş yaptıktan sonra, mühürlü çantalar kamyonlara götürüldü. Saat 05.30'da oy pusulaları taşınıp kayıt altına alındıktan sonra, kamyon polis tarafından refakat edilerek oradan ayrıldı. Güvenlik nedeniyle kurulan konvoya siyasi parti temsilcileri de katıldı. Oylama, Yurtdışı İlçe Seçim Komisyonu Başkanı tarafından ATO Congresium Fuar Merkezi'nin güvenli bir alanında yapılacak.