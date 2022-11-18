Yurt dışı telefon kayıt harç ücreti ne kadar? Yurt dışı telefon açtırma nasıl yapılır, ne kadar para yatırmak gerekiyor?

Yurt dışından gelen telefonların kullanılması için yapılması gereken bazı durumlar vardır. İzi harcı adı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılır. IMEI harcı yapılmadan cihaz belli bir süre sonra tekrar kapanacaktır. Bu nedenle yurt dışı telefonları için yapılması gerekenler ve yatırılması gereken ücretler haberimizde
BİR PASAPORT ÜZERİNE KAÇ TELEFON KAYDEDİLİR?Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar üzerine yolcular yurt dışından gelirken eşya muafiyetlerine dair kişisel eşyalarda yurt dışından gelen yolcular üç yılda bir adet cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebiliyor.
YURT DIŞI TELEFON AÇTIRMA
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonların kullanımı için e devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulama işleminin yapılmazı gerekir. Türkiye'ye getirilen telefonların kullanılabilmesi adına IMEI kaydının yapılması şartı vardır.