EKONOMİ
20 Eylül 2022 - 09:38

Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 118,94 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 118,94, aylık yüzde 2,64 arttı.

EKONOMİ
20 Eylül 2022 - 09:38
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Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 118,94 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2022 yılı Ağustos ayında daha önceki aya göre yüzde 2,64, bundan önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,79, daha önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 artış meydana geldi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 118,98 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 116,48, imalatta yüzde 118,98 artış olarak meydana geldi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 104,51, enerjide yüzde 244,92, sermaye malında yüzde 107,74 artış olarak meydana geldi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 2,65 arttı Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,16, imalatta yüzde 2,65 artış olarak meydana geldi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,68 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,11 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,04 artış, enerjide yüzde 8,36 azalış, sermaye malında yüzde 3,66 artış olarak meydana geldi.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 79,89, tütün ürünleri yüzde 81,19, metal cevherleri yüzde 97,85 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 244,92, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 144,34, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 140,32 ile endekslerin en fazlaca arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,36, metal cevherleri yüzde 2,34, tütün ürünleri yüzde 0,84 ile endekslerin en çok azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 5,84, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 5,61, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 5,11 ile endekslerin en çok arttığı alt sektörler oldu.

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