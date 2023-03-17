Yurt dışında 2500 euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tam 2 milyon kişi alınacak: Bu mesleklerden birini yapanlar acele etsin!

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, ülkede ortaya çıkan ciddi işgücü açığını gidermek için Almanya'nın yurtdışından 2 milyon işçi alacağı duyuruldu. İşe alım sürecini kolaylaştırmak amacıyla, işçilerin Alman vatandaşlığına geçmesini de kolaylaştıracak yeni bir yasa tasarısı hazırlandı. Bu yasa tasarısı, istihdam için dil şartını kaldıracak ve vatandaşlık almak isteyenler için süreci basitleştirecek.
İşe alım sürecine ilişkin açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanlığı, yasa teklifinin hazırlık aşamasında olduğunu ve 1-2 ay içerisinde onaylanarak yasalaşacağını belirtti. İşe alım süreci, hasta, yaşlı ve çocuk bakımı, doktor, mühendis, yazılım uzmanı, bilim insanı, zanaatkar, garson, temizlik ve güvenlik görevlileri, hizmet sektörü çalışanları da dâhil olmak üzere çeşitli mesleklere açık.
İşe Alım için Açıklanan Pozisyonlarİşe alınacak personel arasında sağlık, mühendislik, yazılım geliştirme, konaklama ve hizmet sektörleri gibi çeşitli alanlardaki profesyoneller yer alıyor. Liste şunları içeriyor:
- Hasta, yaşlı ve çocuk bakım uzmanları
- Doktorlar
- Mühendisler
- Yazılım uzmanları
- Bilim İnsanları
- Zanaatkarlar
- Garsonlar
- Temizlik personeli
- Güvenlik görevlileri
- Hizmet sektörü çalışanları