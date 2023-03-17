Yurt dışında 2500 euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tam 2 milyon kişi alınacak: Bu mesleklerden birini yapanlar acele etsin!













İşe Alım için Açıklanan Pozisyonlar

Hasta, yaşlı ve çocuk bakım uzmanları

Doktorlar

Mühendisler

Yazılım uzmanları

Bilim İnsanları

Zanaatkarlar

Garsonlar

Temizlik personeli

Güvenlik görevlileri

Hizmet sektörü çalışanları

Almanya'da Asgari Ücret

Başvuru Süreci

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, ülkede ortaya çıkan ciddi işgücü açığını gidermek için Almanya'nın yurtdışından 2 milyon işçi alacağı duyuruldu. İşe alım sürecini kolaylaştırmak amacıyla, işçilerin Alman vatandaşlığına geçmesini de kolaylaştıracak yeni bir yasa tasarısı hazırlandı. Bu yasa tasarısı, istihdam için dil şartını kaldıracak ve vatandaşlık almak isteyenler için süreci basitleştirecek.İşe alım sürecine ilişkin açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanlığı, yasa teklifinin hazırlık aşamasında olduğunu ve 1-2 ay içerisinde onaylanarak yasalaşacağını belirtti. İşe alım süreci, hasta, yaşlı ve çocuk bakımı, doktor, mühendis, yazılım uzmanı, bilim insanı, zanaatkar, garson, temizlik ve güvenlik görevlileri, hizmet sektörü çalışanları da dâhil olmak üzere çeşitli mesleklere açık.İşe alınacak personel arasında sağlık, mühendislik, yazılım geliştirme, konaklama ve hizmet sektörleri gibi çeşitli alanlardaki profesyoneller yer alıyor. Liste şunları içeriyor:Almanya'da asgari ücret, haftada 40 saat çalışan bir işçi için 1920 euro'ya denk gelecek şekilde, saat başına 12 Euro olarak belirlenmiştir. Bu program aracılığıyla işe alınan işçilere asgari 2500 euro maaş ödenecek.Personel ve işçi alımı için başvurular yasanın yürürlüğe girmesinden 2 ay sonra başlayacak. Almanya İş Kurumu'nun (İŞKUR) potansiyel adayların başvurularını alması bekleniyor.