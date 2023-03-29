Yurt dışında çalışıp Euro ile maaş alabilirsiniz! Finlandiya Türk işçilere kapılarını açtı: 3500 Euro maaşla bu işleri yapacak çalışanlar aranıyor!













Şartlar, meslekler ve çalışma şartları netlik kazandı. Finlandiya 3500 Euro maaşla eleman almaya başladı! Finlandiya'da Elektronik, tarım, yazılım ve bilişim, sağlık ve metal işlerinde çalışacak kişiler arandığı tespit edildi. Ayrıca son yıllarda kağıt sektöründe de emek göçü yaşanmaktadır.Finlandiya'da çalışırken pasaportunuz ve vizeniz olmalıdır. Ücret ise her yıl şirketten şirkete değişir. Adli sicil kaydı olmayan ve 18 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri de genel şartlara tabidir.Finlandiya'da çalışmak için oturma iznine ve çalışma iznine ihtiyacınız var. Bu nedenle öncelikle firmalar ile iletişime geçilerek iş sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Şirketler çalışanlara oturma ve çalışma izni alıyor. Bununla birlikte, çalışanlar genellikle kalifiye personel aracılığıyla işe alınır, örneğin önlisans ve lisans mezunu adaylar tercih sebebidir. Finlandiya'da çalışanlar saat bazında ve 2023'ten itibaren 9 Euro'dan maksimum 12 Euro'ya kadar hesaplanıyor. Günlük çalışma süresi 8 saat olduğu için çalışan günlük minimum 72 euro maksimum 96 euro kazanabiliyor. Finlandiya, bu koşullar altında yüksek yaşam standardı sunan bir ülke olarak biliniyor. İşçi hakları konusunda da çok etkilidir ve bu durum sosyal haklara da yansımaktadır.