Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni personeller gönderecek! Şartlara uyanlardan biri de siz olabilirsiniz

Hazine ve Maliye Bakanlığı yurt dışında çalışmak isteyen gençlere müjdeli haberi verdi. Peki başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YURT DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERE MÜJDEYurt dışında çalışma hayali kuran insanlar için yetiştirilmek ve yurt dışına gönderilmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kadrolarına alınacak. 35 kişilik olacak personel alımları için başvurular 14 Nisan tarihine kadar yapılabilecek. Yetiştirilmek için alınacak personeller 0-12, 0-24 ay olarak iki farklı kategoride alınacak. 1 senelik istihdam edilmesi için 15 kişi, 2 senelik istihdam için 20 kişi alım yapılacak.
Alınacak kişilerin alanları şu şekilde; Aktüerya, bankacılık, bütçeleme, cezai adalet çalışmaları, ekonometri, ekonomi, ekonomik kalkınma, enerji yönetimi, finans, finans hukuku, finans mühendisliği, finans yönetimi, hukuk, iktisat, islami finans, iş yönetimi, işletme, işletme yönetimi, kalkınma, kamu harcama sistemi, kamu hukuku, kamu maliyesi, kamu personel rejimi, kamu yönetimi, maliye, matematik, muhasebe, teknolojik dönüşüm, ticaret hukuku, uluslararası ekonomi, uluslararası finans, uluslararası ilişkiler, uluslararası kalkınma, uluslararası ticaret hukuku, vergi hukuku ve vergilendirme uzmanlığı olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınacak personel alımları için başvurular e-Devlet sistemine giriş yaparak online olarak 14 Nisan tarihine kadar yapılabilecek.