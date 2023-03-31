Yurt dışında iş arayanlar dikkat! Nitelikli Göçmenlik Yasası Almanya'da onaylandı... Tam 6 milyon işçi alacak! İşte Almanya işçi alımı başvuru şartları

Yurt dışına giderek hem çalışmak hem yerleşmek isteyen insanların ilk tercihi olan Almanya'dan sevindirici haber geldi. Peki Almanya işçi alım şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ALMANYA İŞÇİ ALIMLARIAlmanya tarafından bildirilen haberlere göre Nitelikli Göçmen Yasası onaydan geçti. Birçok Alman şirketin iş gücü aradığı günlerde nitelikli çalışan açığı 2022 senesinde 1.98 milyon kişiyi buldu. Yapılan yasa ile Almanya'daki iş gücünün artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda başvuru yapacak kişilerde Almanca bilme şartı aranmayacak ancak dil bilmek kişinin başvurusunda artı olacak. Yapılan yasa puan sistemi ile olacak.
Aynı zamanda aile birleşimi, mesleki nitelikler gibi birçok etken de geçerli olacak. Puan sayısı dil becerileri, meslek tecrübesi, yaş, Almanya bağlantısına göre belirlenecek. Alman vatandaşlığı almak için Almanca şartı aranmayacak ve vatandaşlık almak için belirlenen 8 senelik süreç 5 seneye düşürülecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından yapılan açıklamaya göre 2030 senesine kadar Almanya'da 6 milyon iş gücüne ihtiyaç duyulacak. Scholz, Avrupa dışı ülkelerden de uzmanlar aradıklarını belirtti. Bu sene bitmeden kanunların biteceği konuşuluyor.