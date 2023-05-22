Yurt dışın yaşayan vatandaşların 28 Mayıs seçimleri için başladıkları oy verme işlemlerinde kullanılan oy sayıları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan bir açıklamayla birlikte ortaya çıktı. 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. milletvekili seçimi, adayların yüzde 50+1'lik salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine ikinci tura ertelendi. Bu kapsamda ürkiye'de 28 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylama için yabancı oy kullanma işlemi 20 Mayıs'ta başladı. Yüksek Seçim Kurulu, 73 ülkeden 151 delegeyi temsilen 167 sandıkta sandık kurulduğunu duyururken, "Hangi ülkeden kaç seçmen var?" Yurtdışında kaç kişi oy kullandı? sorularının yanıtları da belli oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma sayısı hakkında detaylar...
GÜNDEM
22 Mayıs 2023 - 11:41
Yurt dışında kullanılan oylarda son durum ne? Kaç kişi oy kullandı? Cumhurbaşkanlığı seçimi oy sayısına ilişkin detaylar..
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı Cumhurbaşkanlığı seçim takvimine göre, Türkiye'de ikinci tur seçimler 28 Mayıs'ta yapılacak. Yurtdışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta 73 ülkede 151 heyet ve 167 seçim yerinde sandıkların kurulmasıyla başladı. YSK yabancı seçmen katılımıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için yabancı seçmen katılımının mevcut durum haberimizin içeriğinde..
GÜNDEM
22 Mayıs 2023 - 11:41