Yurt dışında kullanılan oylarda son durum ne? Kaç kişi oy kullandı? Cumhurbaşkanlığı seçimi oy sayısına ilişkin detaylar..













YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Yurt dışın yaşayan vatandaşların 28 Mayıs seçimleri için başladıkları oy verme işlemlerinde kullanılan oy sayıları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan bir açıklamayla birlikte ortaya çıktı. 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. milletvekili seçimi, adayların yüzde 50+1'lik salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine ikinci tura ertelendi. Bu kapsamda ürkiye'de 28 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylama için yabancı oy kullanma işlemi 20 Mayıs'ta başladı. Yüksek Seçim Kurulu, 73 ülkeden 151 delegeyi temsilen 167 sandıkta sandık kurulduğunu duyururken, "Hangi ülkeden kaç seçmen var?" Yurtdışında kaç kişi oy kullandı? sorularının yanıtları da belli oldu. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma sayısı hakkında detaylar...YSK'nın açıkladığı bilgiye göre, 21 Mayıs günü saat 19.35 itibariyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için diplomatik misyon ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 38 seçmen oy kullandı. Yüksek Seçim Komisyonu'na göre, katılımın dolu olması durumunda yurt dışında toplamda 3 milyon 286 bin 786 kişinin daha oylamaya katılacağı belirtildi. Oylama işlemleri 24 Mayıs'a kadar diplomatik misyonlarda, gümrüklerde ise 28 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar açık kalacak.